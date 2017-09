Nevím o čem chtějí jednat. Zeman ani Chovanec o Čapím hnízdě nic nevědí, diví se žalobce

PRAHA Policejní prezident Tomáš Tuhý a Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se v nedělních Otázkách Václava Moravce ohradili proti výrokům českého prezidenta Miloše Zemana, že by kauza Čapí hnízdo mohla být policejní provokací. V pořadu se shodli na tom, že plně věří vyšetřujícím orgánům.

Podle Tuhého vyšetřování kauzy netrvá dlouho, jak tvrdí prezident Zeman, a případné průtahy tak nebyly na straně policistů nebo státního zastupitelství. Tuhý uvedl, že se s prezidentem schází pravidelně a na jedné takové schůzce byl nedávno, ale řešili hlavně bezpečnost země.

Pavel Zeman

Hlava státu mu při této příležitosti nicméně sdělila svůj pohled na kauzu kolem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Já jsme se vůči tomu vymezil,“ prohlásil Tuhý. Dodal, že do vyšetřování kauzy nevidí, ale věří svým podřízeným. „Rozhodně o policejní provokaci nejde,“ zdůraznil Tuhý.

A ohradil se také proti tvrzením, že policie prověřovala okolnosti dotace zdlouhavě. Postupovala podle něho řádně a průtahy, ač nastaly, nebyly na straně policistů ani státního zastupitelství. „Hovořit o policejní provokaci, domnívám se, je velice nešťastné v této věci,“ uvedl při debatě šéf žalobců také Nejvyšší státní zástupce Zeman.

Prezident už v týdnu mluvil o kauze s Babišem, jehož Sněmovna vydala k trestnímu stíhání, i s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), který stojí za svým stranickým šéfem. Zeman by se chtěl setkat také s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD). Hlava státu tvrdí, že je její přirozenou povinností vyslechnout „všechny strany sporu“, a proto si je zve.

Avšak Tuhý míní, že všeobecně není správné, aby se prezident ptal jakéhokoli ministra na konkrétní kauzy. „Za to nese odpovědnost policie a státní zastupitelství a nikdo další by do toho neměl vstupovat,“ uvedl Tuhý.

Podle Pavla Zemana jsou schůzky „nic proti ničemu“. Zároveň ale dodal, že podle něj hovoří prezident s ministry o věcech, o kterých mají buď omezené nebo vůbec žádné informace. „Mně to přijde úsměvné, protože pokud mají ministři nějaké informace, mají je z médií nebo ze Sněmovny. Jediný, kdo o té kauze skutečně ví, je pan Babiš. Ten je jediným z těch tří, kdo se o tom může s panem prezidentem nějak fundovaně pobavit,“ řekl Pavel Zeman.

Policie Babiše a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka, kterého Sněmovna také vydala ke stíhání, chce obvinit jako někdejší představitele skupiny Agrofert v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.