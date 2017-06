Kvůli zatarasám u letiště si musí řidiči zajet kilometry. Podle taxikářů jde o konkurenční boj

Čerpací stanice Shell v Aviatické ulici poblíž dálnice D7 je jedinou pumpou na pražském ruzyňském letišti. V listopadu loňského roku byl uveden do provozu kruhový objezd. A situace se zkomplikovala.

U kruhového objezdu jsou totiž zhruba 50 metrů dlouhé kuželovité zátarasy. Takový druh úpravy hlavní silnice vedoucí od letiště, který znemožňuje výjezd z pumpy na kruhovou křižovatku a tím pádem buď zpět na letiště nebo dále směrem na Kladno či Chomutov, podmínila na podzim roku 2015 kvůli zvýšené nehodovosti v daném místě pražská policie.

Podle letiště, jež tuto účelovou komunikaci vlastní, bylo zřízení objezdu a s tím spojená instalace 47 kuželů, z nichž některé se již povalují poražené za krajnicí, nezbytné kvůli zajištění bezpečnosti. „Z důvodu přejíždění mezi pruhy docházelo v úseku k častým dopravním nehodám. Od otevření kruhové křižovatky se bezpečnost provozu významně zvýšila, řekla serveru Lidovky.cz mluvčí pražského letiště Marika Janoušková s tím, že řešení vítají také okolní obce a městská část Praha 6.

Bariéra z kuželů řidičům neumožňuje zařadit se do levého pruhu a pokračovat na kruhový objezd.

Méně nadšení už jsou ovšem samotní řidiči, kteří, pakliže na benzinku vjedou, nemají jinou možnost než letiště následně opustit. Starosti tato situace přidělává třeba těm, kteří si v jedné z letištních půjčoven rozhodnou pronajmout automobil. Široko daleko totiž není jiné místo, kde šoféři mohou vůz před vrácením na poslední chvíli natankovat, vysát, případně umýt, aby jej vrátili v obdobném stavu, v němž ho převzali. Kilometry a minuty navíc způsobené zdlouhavým otáčením jim proto působí nemilé těžkosti.

„Je to omezující. Klienti jsou kvůli letu často limitováni časem a s tímto kolikrát nepočítají,“ řekla serveru Lidovky.cz Eva Divišová, zástupkyně společnosti Enterprise, která vozidla na letišti půjčuje. Zaměstnanci prý zákazníky na situaci při přebírání auta vždy upozorňují, ne pokaždé si to však klienti ve stresu uvědomí.

Lobbing taxislužeb?

Benzinka zároveň sloužila jako výchozí bod pro mnoho řidičů menších taxislužeb a dalších autodopravců, kteří nemají vyhrazené stání přímo před letištními terminály. Pumpa jim totiž vedle možnosti občerstvení a čerpání pohonných hmot nabízí i bezplatné parkování. Někteří dopravci tak za vybudováním kuželovitého omezení vidí mnohem víc než jen snahu o zvýšení bezpečnosti. Jejich instalaci přisuzují konkurenčnímu boji a lobbingu ze strany oficiálních letištních taxislužeb.

Řidiči, kteří se chtějí z pumpy vrátit zpět na letiště, musejí sjet z dálnice a následně se otočit na nejbližším sjezdu. Zajedu si tak šest kilometrů.

„Vnímáme to jako krok, který se odehrál s cílem zkomplikovat život ostatním taxislužbám, které nemají preferenční stání před terminálem letiště. Žádný jiný logický důvod k tomu není,“ komentoval opatření Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti Student Agency, která v Praze provozuje taxislužby Tick Tack a Green Prague.



Přepravu cestujících na a z pražského letiště zajišťují převážně taxislužby Taxi Praha a Fix, které loni na podzim uspěly ve výběrovém řízení na pětiletý provoz. Server Lidovky.cz oslovil s žádostí o vyjádření obě tyto firmy, ani jedna z nich však do uzávěrky textu nereagovala. Mluvčí letiště označila informaci o lobbingu za spekulaci.



Řidičům spadajícím pod Student Agency podle Ondrůje plastové překážky u kruhového objezdu značné obtíže nezpůsobují, protože na pasažéry čekají na placeném letištním parkovišti. Jiné přepravní firmy ovšem dříve pumpu k vyplňování času mezi zakázkami hojně využívaly. „Nyní už tam řidiče stát nenecháváme, když čekají na přílet. Pak by to museli znovu objíždět, což je komplikované,“ přiblížil Filip Hlaváč, dispečer provozu KAR Limousine.

„Na hulváta“ v protisměru

Ačkoliv si zástupci letiště pochvalují sníženou nehodovost, válcovité zábrany s sebou paradoxně přinášejí i rizika, která k haváriím mohou vést. Najdou se totiž i tací, kteří zelené sloupky nerespektují a ve snaze zařadit se do levého pruhu a vyhnout se tak nucenému sjezdu na dálnici neváhají takzvaně „na hulváta“ přejet plnou čáru a urazit pár metrů v protisměru. Na místě tak již namátkově hlídkuje policie.

Někteří řidiči, aby se zařadili do levého pruhu a zkrátili si tak cestu, neváhají přejet plnou čáru a urazit pár metrů v protisměru.

„Mohu potvrdit, že k popisovanému jednání v daném místě dochází,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. O jak častý delikt se jedná, nespecifikoval. Dle jeho slov je totiž případná pokuta zařazena do kategorie „ostatní“, do níž se řadí mnoho dalších přestupků v dopravě.

Dříve auty plně obsazená čerpací stanice, která většinu dne praskala ve švech, nyní značně prořídla. To se pochopitelně odrazilo i v jejím provozu. Podle mluvčího společnosti Shell Petra Šindlera ubylo množství řidičů taxislužby, kteří na pumpě čekali na zakázku, což se projevilo zejména na snížení prodeje kávy. „Na druhé straně pozorujeme mírný nárůst v prodejích pohonných hmot díky tomu, že čerpací stanice je nyní pro řidiče dostupnější,“ uvedl Šindler.