KLESLA: Stát musí jasně říct, zda chceme přijímat Ukrajince

Praha je úžasné město a Česko krásná země, tedy alespoň to říkají naši rodiče. Věta, kterou jsem slyšel ještě loni na podzim v Kyjevě od řady mladých a vzdělaných lidí. Byli mezi nimi lékaři, právníci i technici, nikdo z nich ale úplně nechápal, proč se k nim jinak přátelská země v srdci Evropy otáčí zády a překročit české hranice je legálně a bez různých překupníků prakticky nemožné. Dnes už k nám mohou alespoň nakouknout jako turisté, ale zdržet se víc než tři měsíce nebo tady pracovat či studovat je pořád nereálný sen.

Nechvalně proslulý systém Visapoint, nepěkně zavánějící korupcí přímo východoevropského ražení, nám – hrdým členům západoevropské rodiny – udělal pořádnou ostudu. Na druhé straně, jak ukázala i nedávná kauza zásahu ve firmě Rohlík.cz, českým podnikům zoufale chybějí zaměstnanci a pochybné polské agentury jim dodávají právě ukrajinské pracovníky – na které naše policie pro jistotu pořádá zátahy.

Český stát by proto měl nejen opravit samotný systém objednávání k vízovým pohovorům a zajistit, aby vypsaná IT zakázka nedopadla předraženým fiaskem jako obvykle, ale především musí řešit celou bizarní situaci a jasně říct, kde vezmeme zaměstnance, po kterých lační naše ekonomika. Chceme levnou pracovní sílu z východních zemí do skladů a montoven? A co s ní budeme dělat, až nás potká recese či lidskou práci nahradí robotické ruce? Nebo chceme vzdělané lidi, již nám pomohou zlepšit konkurenceschopnost celého hospodářství? A co jim nabídneme oproti bohatším členům EU?

Debata o migraci se rozhodně netýká jen uprchlíků ze Sýrie či Afriky nebo islámu. Naši bývalí sousedé a kdysi i spoluobčané si více než zaslouží naše jasné slovo.