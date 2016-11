Když se před více než deseti lety otvírala průmyslová zóna Ovčáry, vkládal do ní Kolín velké naděje. Ty se ale zcela nenaplnily. Zóně dominuje automobilka TPCA a ta zejména zpočátku nabízela zaměstnání především v dělnických profesích. Práce v automobilce je ale fyzicky náročná a nehodí se pro každého. Rychle se ukázalo, že v samotném Kolíně dostatek vhodných pracovníků není, proto mnoho agenturních zaměstnanců dojíždí odjinud. Nezaměstnanost ve městě tak sice po otevření průmyslové zóny klesla přibližně o 2 %, čekali jsme ale více.

Analýza dat nám ukázala, že největší potíže mají v Kolíně při hledání práce ženy nad 50 let věku. Snažíme se proto do města lákat takové investory, kteří by jim vytvořili vhodné pracovní podmínky. Například v závodě japonské společnosti Tsubaki, která vyrábí rozvodové řetězy pro automobily, by mohly ženy tvořit většinu zaměstnanců. Společnost zahájí v Ovčárech provoz příští rok a hned na začátku zaměstná 50 lidí. V budoucnu by do kolínské průmyslové zóny měli přijít tři další investoři. Ti se musí smluvně zavázat, že ve spolupráci s místní pobočkou úřadu práce nabídnou pracovní místa nejdříve obyvatelům Kolína.

Už letos otevřela v Kolíně společnost ČEZ Zákaznické služby nové call centrum. Práci v něm najde práci dalších zhruba 60 lidí. ČEZ jim nabízí jak práci na plný úvazek, tak nedostatkové částečné úvazky a brigády. Spolu s Městskou policií Kolín a Policií ČR nabízíme také roční praxe pro absolventy, kteří po jejím skončení mohou získat zaměstnání přímo u policie. Další pracovní příležitosti vytvořila policie pro občany starší 50 let.

Kolín podporuje i začínající podnikatele. Otevřeli jsme inkubátor, který jim za zvýhodněných podmínek nabízí plně vybavené kanceláře na tři roky. Zájem převyšuje nabídku – už za půl roku od otevření jsme měli obsazeno.