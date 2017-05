Byl to veřejný zájem, hájil Komár prozrazení výslechu Tuhého a Laubeho

Komár v úterý prohlásil, že jednal ve veřejném zájmu. Podle něj kárná žaloba, které kvůli svému postupu čelí, není na místě, není mu kladeno za vinu porušení zákona, ale jeho aplikace. Na Komára podal kárnou žalobu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Porušil podle něj zákon o státním zastupitelství. Návrh kárného opatření zatím není znám.



O předvolání dvou policejních funkcionářů v souvislosti se spornou policejní reorganizací informoval státní zástupce Komár média loni v červnu. Stalo se tak ve vyhrocené době, kdy se žalobci postavili proti podle nich unáhlené reorganizaci policejních útvarů.

Podle Zemana Komár záměrně uvedl, že někteří lidé v minulosti podporovali odstranění ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachty a také to, že požádal o předvolání k podání vysvětlení policejního ředitele Tuhého a jeho náměstka Laubeho. Komár tak podle něj porušil povinnost zachovat mlčenlivost, ohrozil důvěru ve státní zastupitelství a porušil tím zákon o státním zastupitelství.

Komár soudu řekl, že jména policejních funkcionářů uvedl, odmítl však tvrzení, že byla z jeho strany informace podána v kontextu, že tito lidé budou předvoláni jako osoby podezřelé. „Učinil jsem tak ve svém nejhlubším přesvědčení ve veřejném zájmu,“ uvedl Komár. Podle něj není kárná žaloba na místě. „Kárný návrh byl podán pro odlišný právní názor, než zastávám,“ uvedl olomoucký žalobce. Dodal, že z judikaturních důvodů by podle něj být kárné návrhy podávány neměly.

Reorganizace policejních útvarů, při níž se od začátku loňského srpna Útvar pro odhalování organizovaného zločinu sloučil s protikorupční policií, vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Olomoucké žalobce kritizovala v závěrečné zprávě k reorganizaci policie sněmovní komise, a to právě za to, že podle poslanců vypustili některé neověřené a nepravdivé informace. Aktivně tak vstoupili do politického života a porušovali zákon, míní poslanecká komise. Nejvyšší státní zástupce Zeman již dříve oznámil, že výměnu podřízených kvůli zprávě komise nechystá.