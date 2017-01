Komise k reorganizaci policie schválila text závěrečné zprávy. Zamíří do Sněmovny

Poslanci se sejdou ještě 30. ledna, kdy proberou doprovodná usnesení komise. Mohla by navrhovat změny některých předpisů, vyjádřit se k činnosti některých státních orgánů či dát podněty k došetření. O den později by dokument mělo obdržet vedení Sněmovny, aby ho zařadilo k projednání. Zpráva pak zazní na plénu.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci. Komise se zabývá podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a žalobců.

Na tiskovou konferenci přišlo všech sedm členů komise, v níž má každá sněmovní politická strana jednoho zástupce. „Byli jsme schopni pracovat na odborné úrovni, a nikoliv pouze na úrovni politické, jak by se asi od sněmovního orgánu čekalo,“ řekl Blažek. Doplnil, že úkol komise je v podstatě splněn. „My nechceme zůstat u toho, že popíšeme nějaký stav, ale rádi bychom iniciovali změny k lepšímu tam, kde si myslíme, že mají nastat,“ vysvětlil Blažek důvody, proč se poslanci sejdou ještě jednou.

Poslanci se shodli na tom, že žádné drama se na čtvrtečním jednání nekonalo, i když trvalo téměř pět hodin. „Určité spory o určité formulace byly, ale bez toho by to nešlo udělat,“ řekl Blažek. Poslanec Daniel Korte (TOP 09) doplnil, že ani jednou nemuseli přistoupit k silovému řešení, že by se přehlasovávali. „Vždy to byl konsenzus,“ zdůraznil Korte.

Podle Jana Bartoška (KDU-ČSL) je důležité, že všichni členové komise mají pocit, že je zpráva vyvážená a objektivní. „To je pro nás důležité i kvůli tomu, že to budeme obhajovat před kolegy,“ řekl Bartošek. Bohuslav Chalupa z hnutí ANO, které bylo ostře proti policejní reformě, řekl, že se komise snažila být maximálně objektivní a racionální.

Poslanci se shodli také na tom, že jejich práce měla smysl. Závěrečná práva má podle poslanců deset až 12 stran. Podle Blažka bude zveřejněna na webových stránkách Sněmovny ve stejný den, kdy zazní před všemi poslanci.

Členové komise jsou přesvědčeni, že zpráva do médií neunikne dřív. Podle Blažka existuje jedno vyhotovení, každá strana je podepsána členy komise a dokument je uložen v trezoru.

Vyšetřovací komise začala pracovat 11. července. První výslechy svědků následovaly v srpnu a některé se protáhly dlouho do noci. Před poslanci promluvili kritici policejní reformy i její zastánci. Poslanci měli mít původně zprávu hotovou do konce října. Komise požádala o prodloužení termínu, protože potřebovala víc času na výslechy svědků. Delší lhůtu chtěla také kvůli vyhodnocení několika stovek stran písemných materiálů.