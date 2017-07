D1 zamrzla. Na prodloužený víkend se kvůli zúžením jelo až s tříhodinovým zpožděním

PRAHA Až tříhodinové kolony se tvořily na dálnici D1 ve směru do Brna. Příčinou je kombinace svedení provozu v úseku u Českého Šternberka do jednoho pruhu a začátek prodlouženého víkendu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) očekávalo v první sváteční den menší provoz a proto se do stavebních úprav pustilo.

Rozkopané dálnice téměř všude. Kolik kilometrů zasáhnou letní opravy? Provoz na dálnici D1 ve Středočeském kraji ve středu komplikovala dvě omezení, a to v úseku mezi 34. a 41. kilometrem a dále v úseku mezi 49. a 56. kilometrem. Dálnice je v těchto místech svedena pouze do jednoho pruhu pro každý směr. Kvůli tomu se tvořily několikakilometrové kolony. „Někteří řidiči nám hlásili, že stáli v koloně až tři hodiny. Podle našich aplikací je kolona zhruba dvou a půl hodinová,“ uvedla pro server Lidovky.cz dispečerka ŘSD. Ta také také nedoporučuje objíždět problémová místa, jelikož by se mohla vytvořit kolona i na okolních silnicích. S tím souhlasí policejní mluvčí Marcela Pučelíková. „Řidiči osobních automobilů mohou využít objízdné trasy po okolních obcích, ovšem když jich tam pojede více, tak se tam ty komplikace v souvislosti s kolonami budou tvořit také,“ uvedla. „Řidiči se musí obrnit trpělivostí a případně volit jinou trasu nebo jiný den cesty,“ dodala Pučelíková. Řidiči čekající v kolonách se podle Pučelíkové často obracejí na policii, která ve středu zaznamenala zvýšený počet telefonátů rozčílených řidičů, kteří dávají vinu policistům, že problémy neřeší. „Chtěla bych apelovat na řidiče, že pokud je někde omezen provoz, nemá to na svědomí policie a těžko s tím něco udělá,“ uvedla mluvčí. Podle ní není vhodné, aby řidiči policii těmito telefonáty zatěžovali. Lepším řešením je, aby se řidiči obrátili na speciální linku zřizovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, dodala. Provoz kolem 10:00 navíc zkomplikovala nehoda čtyř osobních automobilů na 41. kilometru ve směru na Prahu, která se obešla bez zranění. V místě nehody byl ale provoz sveden pouze do jednoho pruhu. Na 32. kilometru ve směru na Brno zase provoz blokovalo auto s defektem. „Řidiči se musí obrnit trpělivostí a případně volit jinou trasu nebo jiný den cesty,“ dodala Pučelíková. Za dopravní komplikacemi stojí kromě nehod a cest na dovolenou během začátku prázdninového prodlouženého víkendu i plánované úpravy. „Ředitelství silnic a dálnic využilo sváteční nižší, méně intenzivní provoz k tomu, aby provedlo poměrně citlivý zásah do vedení provozu. Dočasně tam potřebujeme přehodit mobilní svodidla, to znamená, že dočasně tam bude provoz v režimu 1+1 – jeden jízdní pruh v každém směru,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Minulý víkend byl podobně problémový, a to kvůli nehodě při průjezdu amerického konvoje. Podle dispečinku ŘSD však kolony nejsou ničím zvláštním a začátek prázdnin, prodloužený víkend a podobné situace nemají příliš velký vliv. „Pokud nastané nějaké zúžení nebo se porouchá nějaké vozidlo, tak se kolony stejně tvoří,“ upřesňuje dispečerka. Kromě dálnice D1 se kolony ve středu tvořily také na dálnici D4, kde je omezení v úseku mezi 17. a 19. kilometrem. I tady řidiči jezdí pouze jedním jízdním pruhem v každém směru. V Jihomoravském kraji problémy na dálnicích s ohledem na prázdniny nemají.“Nemáme žádné informace o tom, že by někde vznikaly kolony a byly kvůli tomu nehody. Máme standardní provoz,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Jižní Moravou prochází dálnice D1, z Brna na Slovensko vede D2, z Brna do Pohořelic D52 a z Vyškova do Olomouckého kraje D46.