Komu za 700 let potřeseme rukou?

Snímek Luka Bessona Valerian a město tisíce planet se díky rozpočtu 180 milionů dolarů pyšní pozicí vůbec nejdražšího projektu evropské kinematografie. Je nač se dívat, ale zážitek je to prchavý jako radost z velké barevné bubliny.

Francouzský komiks z šedesátých let o mladých vesmírných cestovatelích majoru Valerianovi a seržantce Laureline inspiroval Luka Bessona už při natáčení slavného Pátého elementu (1997). Dokonce by prý byl již tehdy místo Pátého elementu rád zfilmoval přímo Valeriana, ale netroufl si na to kvůli technickým omezením. Radost lze mít z obojího: z té inspirace i z toho, že to Valerian tehdy nevyhrál. Protože zatímco výrazný Pátý elementspolehlivě zůstává žánrovou klasikou, Valerian a město tisíce planet je efektní, ale snadno zapomenutelná podívaná.



Perly se hodí na všechno

Odvahu adaptovat výpravný a lehce naivní komiks nalezl Luc Besson podle svých slov až poté, co v roce 2009 zhlédl Avatara Jamese Camerona. Ke srovnání s tímto snímkem Valerian samozřejmě vybízí – nejen svým vizuálním zpracováním, ale také zápletkou. I tady se jedná o ideální svět ušlechtilých divochů na cizí planetě, který čelí hanebným plánům chamtivých pozemšťanů. Na rozdíl od Avatara je zde ovšem tento motiv rozpracovaný jen chabě a slouží především jako osnova, do níž jsou vpleteny epizody z různých světů, kam rámcové dobrodružství hrdiny přivádí.

Oni ušlechtilí divoši jsou ztepilé bílé bytosti v modravých bederních rouškách, které radostně žijí na světlem zalitých plážích, obklopeny perlami (jež jim slouží mj. k provádění ranní hygieny). O moc více jejich svět propracován není, a kdyby v něm Luc Besson setrval ještě o minutu déle, možná by se jeho obyvatelé začali bezradně rozhlížet a zívat nudou.

Ani sami hlavní hrdinové Valerian a Laureline nejsou nijak prudce zábavní, když jsou jen spolu: mladičký pár z 28. století se neustále hašteří kvůli Valerianovým neodbytným nabídkám k sňatku, které Laureline zatvrzele odmítá, protože jí major nepřipadá na trvalý vztah dost vyzrálý. Tento motiv sice celkem odpovídá archaickému názvu snímku, ale pro současné publikum bude nejspíš dost odtažitý.

Nelze nicméně Luku Bessonovi upřít, že si opravdu vyhrál s různými světy a dimenzemi, do kterých se hrdinové pouštějí. Mnohé z nich jsou zřetelnými variacemi pasáží z Pátého elementu, což vcelku nevadí, ba naopak – je spíš škoda, že tyto prvky v rámci filmu nežijí déle. V propracované scéně z obřího virtuálního tržiště Luc Besson diváky naláká postavou excentrického průvodce Thaziita, který slibuje být něčím jako Ruby Rhod v Pátém elementu, ale skončí to pouhou krátkou scénkou. O něco větší prostor dostává zdejší varianta tragické, obětavé jevištní umělkyně: tentokrát jde o měňavou bytost jménem Bubble, kterou (chvílemi) hraje zpěvačka Rihanna.



Valerian a město tisíce planet je pestrý kaleidoskop, jemuž ovšem chybí silnější příběh a výrazné postavy na delší použití. V rámci skečovité skládanky je navíc možná úplně nejzábavnější úvodní klip, kdy za zvuku písně Davida Bowieho Space Oddity sledujeme vítací rituály z vesmírné stanice – od skutečných záběrů setkání sovětských a amerických astronautů po rozpačité třesení lidských rukou s končetinami (?) mimozemských tvorů v lákavé budoucnosti.