Na jakou hudbu zajít? Na podzim ožijí zejména kluby

Ani podzimní část roku 2017 nenechá hudební fanoušky vydechnout. Oč méně bude velkých masových koncertů, jichž jsme si užili na jaře a v létě dosyta, o to bohatší a zajímavější je nabídka středních a menších akcí, jakož i tradičních podzimních festivalů.

Velké halové a stadionové koncerty čekají i několik domácích interpretů, například kapely Kryštof nebo Chinaski, ale v tomto stručném přehledu se zaměříme na hostování zahraničních muzikantů. Už proto, že jejich působení u nás je přece jen vzácnější.

Záleží samozřejmě na osobním vkusu, ale pro hodně posluchačů bude asi zásadním okamžikem podzimu ve smyslu těch největších akcí večer 26. října, kdy v pražské O2 areně vystoupí australský zpěvák Nick Cave s kapelou The Bad Seeds.

Kromě jeho známých starších písní budou na programu i novinky z loňského alba Skeleton Tree. Přestože jde o hodně intimní a tragickou desku, inspirovanou smrtí Caveova syna, podle svědků již proběhlých koncertů v zahraničí skvěle zapadají do celkového repertoáru. Recenzenti nešetří velkou chválou.

Druhou velkou akcí v pražské O2 areně bude 1. listopadu koncert britské skupiny Queen, v níž post zpěváka nyní zastává Adam Lambert. Fanoušci kapely jej vcelku přijímají, jsou rádi, že slyší svoje oblíbené hity, faktem nicméně zůstává, že síla „Queenů“ stála a padala především se zpěvákem Freddiem Mercurym. A ten zemřel v roce 1991.

Na koncerty světových hvězd se mohou těšit i v dalších velkých městech. Například 19. listopadu vystoupí v brněnské DRFG Areně kanadský poprockový zpěvák Bryan Adams a 3. prosince uvítá „ocelové srdce republiky“ Ostrava v tamní Ostravar Areně metalovou legendu Scorpions.

Na tvrdší hudbu zaměření Pražané ovšem nemusejí zoufat. Svůj bizarní hard rock zahraje 19. listopadu už poněkolikáté v hlavním městě americký excentrik Marilyn Manson. Vystoupí v Tipsport Areně na Výstavišti.

Rock hlavně v klubech

Rockové hudbě ve všech podobách se ovšem bude na podzim více dařit v menších sálech a v klubech. Z přebohatých plánů importních agentur můžeme zmínit například legendy britského shoegaze rocku The Jesus And Mary Chain (13. 10., Praha, Lucerna Music Bar), tanečně-punkové !!! (Chk Chk Chk) z USA (7. 11., Praha, Futurum), nedostižného amerického rockového písničkáře Marka Lanegana (10. 11., Praha, Lucerna Music Bar) nebo jeho krajany, zajímavě experimentující alternativce Algiers (11. 11., Praha, Klub 007 Strahov).

O některé nadcházející koncerty fanoušci projevili v předprodejích tak velký zájem, že byly z původních klubových míst přesunuty do větších prostor. To je případ např. islandských Kaleo, jež uvidíme 21. 11. ve Velkém sále Lucerny, anebo britských Nothing But Thieves, kteří zahrají v pražské MeetFactory.

Festivalové speciality

Hodně pozoruhodných koncertů bude na podzim soustředěno pod hlavičky festivalů, ať už koncentrovaných do jednoho termínu, nebo roztažených do podoby koncertních sérií.

Jednu takovou už 20. 9. zakončí kanadská jazzová zpěvačka Diana Krall v brněnské DRFG Areně. Její koncert je poslední letošní položkou festivalu JazzFestBrno.

Stejný tým jako u této přehlídky převzal od letošního roku dramaturgii pražských Strun podzimu. Ty nabídnou na přelomu října a listopadu deset koncertů v širokém žánrovém spektru od soudobé klasiky po jazz. Festival zakončí 9. 11. ve Foru Karlín americký klávesista Herbie Hancock.

Už 22. ročník přichystal do Domu kultury v Šumperku největší český bluesový festival Blues Alive (16.–18. 11.). Mezi jeho hlavní hvězdy patří Jonny Lang, Eric Bibb či John Medeski.

Posluchači world music už uvykli koncertům navazujícím na festival Respect. Letošek nebude výjimkou, a tak v Praze zahrají např. britští Gogo Penguin (2. 10., Palác Akropolis), King Ayisoba (24. 10., Futurum), Orchestre Les Mangelepa (1. 11., Palác Akropolis) či Orchestra Baobab (6. 11., Palác Akropolis).