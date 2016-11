Kondomy zdarma. Vězeňská služba chystá výdejní automaty jako prevenci před HIV

V Česku bylo k 30. červnu 2016 oficiálně evidováno 2783 HIV pozitivních osob, což je nejvíc od roku 1986, kdy se tento ukazatel začal sledovat. Skutečný počet infikovaných je ve skutečnosti pravděpodobně mnohem vyšší. Mezi HIV pozitivními jsou muži mající sex s muži, pracovníci a pracovnice v sexbyznysu, injekční uživatelé drog, ale i heterosexuální muži a ženy. Ohroženi jsou také lidé, kteří si odpykávají trest za mřížemi.

Právě vzrůstající počet infikovaných přiměl vězeňskou službu, která spravuje vazební věznice i klasické věznice, k poměrně razantnímu kroku. Chce bezplatně poskytovat kondomy odsouzeným i těm, kteří jsou ve vazební věznici. Vězni by si tak mohli anonymně vyzvedávat kondomy ve výdejních automatech.

„Vzhledem ke vzrůstajícím počtům HIV nakažených v České republice je pro Vězeňskou službu ČR téma prevence přenosu infekčních onemocnění velmi aktuální, byť počty nakažených HIV, kteří jsou aktuálně uvězněni, jsou stále v řádu jednotek,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Chystanou novinku chce bezpečnostní sbor nejprve ozkoušet na vybraných vězních. „Výběr konkrétní věznice, termín pilotního šetření a další detaily jsou v současné době stále v jednání,“ odmítla prozradit detaily Kučerová.



Podivný plán, říká exvězeň

Podle jednoho z bývalých vězňů, který prošel celkem čtyřmi věznicemi, je zavádění automatů na prezervativy zbytečnou snahou. „Neumím si představit, že by je někdo využíval. Vězni by se styděli pro kondomy chodit, pak by bylo jasné, že chtějí mít sex, případně že jsou homosexuálové,“ podivoval se nad plánem vězeňské služby muž s iniciálami R.B., který si nepřál být plně jmenován.



Kdyby chtěl někdo udržovat takzvanou „intimku,“ tedy mít sex s člověkem, který nepobývá ve vězení, přinesla by podle něj ochranu spíše tato návštěva.

Problém vidí R.B. i ve financování projektu. „Vězni by to nebrali jako zájem o ochranu jejich zdraví,ale jako snahu někoho se na tom projektu obohatit. Myslím, že právě kvůli tomu by automaty hned rozkopali,“ uvedl dále. Šíření pohlavních nemocí navíc ani nepovažuje za palčivý problém českých věznic.

Na pilotním projektu spolufinancovaném Evropskou unií spolupracuje vězeňská služba s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Kampaň se zaměřuje na prevencí přenosu infekčních onemocnění včetně HIV ve věznicích.

Česko je jednou z posledních zemí, kde se taková praxe zatím neuplatňuje. Podle průzkumů už v roce 2013 poskytovali vězňům prezervativy zdarma dvě třetiny zemí Evropské unie.