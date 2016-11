Korejci protestovali proti prezidentce, příští týden ji vyslechne prokuratura

Proti prezidentce v sobotu protestovalo v ulicích Soulu asi půl milionu lidí. Demonstranti obsadili jednu z hlavních tříd procházejících středem města a skandovali „Demisi, demisi“. Pochod procházel jen několik bloků od prezidentčiny rezidence.



Zatímco dřívější veřejné protesty byly hlučné a často násilné, sobotní akce proběhla klidně. Do ulic vyšly celé rodiny, mnoho studentů nebo skupiny vozíčkářů. K protestům se přidali i aktivisté opozice, jejichž nesouhlas s působením Pak Kun-hje roste. Žádné právní kroky proti hlavě státu ale zatím nepodnikli.



VIDEO: V Soulu demonstrovaly desetitisíce lidí. Žádají odchod prezidentky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prokurátoři chtějí zjistit, zda prezidentka pod vlivem své přítelkyně Čche Son-sil nutila jihokorejské konglomerace, aby darovaly finanční prostředky neziskovým nadacím. V souvislosti s touto kauzou už byli vyslechnuti ředitelé mocných společností Hyundai Motor a Korean Air Lines a chystá se výslech šéfa Samsung Group.



Výslech Pak Kun-hje by se měl uskutečnit do konce příštího týdne, ale může být odložen do doby, než bude Čche obviněna, uvedla prokuratura. Pak už dřív dala najevo, že s vyšetřovateli hodlá spolupracovat. Její trestní stíhání sice podle ústavy není možné, výslech na prokuratuře ale zákonům neodporuje.

Prezidentka čelí veřejným obviněním, že své dlouholeté přítelkyni Čche Son-sil dovoluje zasahovat do záležitostí státu, přestože Čche nemá žádnou exekutivní ani poradní funkci. Hlava státu se koncem října omluvila a zároveň potvrdila, že rady Čche vyhledávala. Demonstrace trvají už třetí týden, popularita prezidentky klesla v průzkumech na pět procent.

Čche, která už byla spolu se dvěma poradci zatčena, je dcerou náboženského představitele Čche Te-mina, který se prohlásil za hlavu sekty zvané Víra věčného života. Ve vazbě je Čche Son-sil kvůli podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila velké jihokorejské firmy k finančním příspěvkům pro neziskové organizace.