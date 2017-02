KSČM chce, aby ‚příživnictví‘ bylo trestné. ‚Slušné retro,‘ komentuje právník

KSČM předložila úpravu trestního zákona, podle kterého se z „příživnictví“ má stát trestný čin. Návrh směřuje na ty, kteří se „bez vážné příčiny soustavně vyhýbají poctivé práci“ a tresty se pohybují od obecně prospěšných prací až po vyhoštění či odnětí svobody na 6 měsíců.

Za příživnictví byli v komunistickém Československu postihováni všichni, kteří se měli nějakým způsobem „soustavně vyhýbat poctivé práci“ nebo se živili „nekalými způsoby“ a hrozil za něj trest až 3 let odnětí svobody. Trestný čin to byl až do poloviny roku 1990. Podle důvodové zprávy KSČM však nejde o návrat do historie, ale o „nově formulovanou skutkovou podstatu trestného činu“.

Předseda strany Vojtěch Filip návrh zákona zmínil už na říjnové tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde mluvil o tom, že existují lidé, kteří zneužívají sociálních dávek. Na ně má směřovat dodatek trestního zákona.



Předlohu, která nyní zamíří k posouzení vládě, komentoval na facebooku ústavní právník Jan Kudrna. Označil ji za „slušné retro“. „Doufám, že vlna úvah, podle kterých jsou na právnických fakultách povinné teoretické a historické předměty obtěžujícím a zbytečným balastem odvádějícím od praktických dovedností, je pryč. Jinak si ty dějiny budeme moct všichni prožít znova,“ napsal Kudrna.

Komunisté ohlásili předložení novely o příživnictví už dřív, učinili tak tento týden. Je možné, že Sněmovna o ní do podzimních voleb nerozhodne.