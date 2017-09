Kurt Vonnegut neznámý. Novinář nalezl pět dosud nevydaných příběhů

Americký spisovatel Kurt Vonnegut, autor Jatek č. 5 nebo Kolíbky, byl považován za probádanou literární osobnost. Vědci v jeho pozůstalosti nalezli čtenářům pět dosud neznámých povídek. Ještě letos vyjdou v zatím největším sborníku děl tohoto autora.

Američan Kurt Vonnegut je znám pro své míchání science fatasy, černého humoru a sociálně-politických varování. Jako spisovatel si prožil druhou světovou válku, studenou válku, armádní mise USA v zahraničí nebo teroristický útok 11. září 2001. Jeho povídky a novely se zaměřovaly právě na nestabilitu společnosti, sociální kritiku a snažily se přinášet morální poselství. „Jeho díla nám říkají, co je špatné a co naopak dobré. Vonnegut se snažil přinést lineární řád do zamotaného světa,“ říká Dave Eggers v předmluvě pro sborník Vonnegutova díla nazvaný Kompletní příběhy (Complete Stories). V anglickém originálu by měl vyjít koncem letošního září. Pod knihu se jako editoři podepsal novinář a spisovatel Dan Wakefield a literární vědec Jerome Klinkowitz.

Kurt Vonnegut - Complete Stores. Přebal knihy.



Pět krátkých příběhu bude ale publikováno vůbec poprvé. „Jako dlouhodobý odborník na Vonneguta Jerome Klinkowitz prostě věděl, že někde musí být dosud neznámá díla,“ řekl webu Huffington Post Dan Wakefield. Šel na Klinkowitzovu do archivu spisovatelovy pozůstalosti uložené v knihovně v Bloomingtonu ve státě Indiana a nalezl přesně to, co hledal.

První z povídek, Drone King (Král trubců), vyšla v deníku The Atlantic jako ochutnávka na připravovanou sbírku.