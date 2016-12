Kvůli havárii je bez vody několik tisícovek lidí v Praze 14

„Jedná se o havárii, při které jsou postiženy asi tři tisícovky obyvatel. Na opravě pracujeme a dodávka vody by měla být obnovena dnes večer,“ řekl Mrázek. Podle internetových stránek PVK by to mělo být do 22:00.

Bez vody zůstali obyvatelé Hostavic, Kyjí a dodávka je přerušena také ve Štěrboholích. PVK v ulicích rozmístilo takzvané voznice s pitnou vodou. Ty stojí například v ulicích U Hostavického potoka, Travná nebo Lomnická.

Vodu v Praze distribuuje PVK, která si pronajímá vodovodní infrastrukturu od PVS. Vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia. Z tržeb zhruba pěti miliard korun ročně se Praze za pronájem vracejí zhruba dvě miliardy korun. PVK stoupl loni čistý zisk o 6,6 procenta na 532 milionů korun. Společnost uvedla, že celý zisk vyplatí jedinému akcionáři, tedy Veolii.