Kvůli Michaelovi slzí i v Číně. Wham! byla první západní kapela, která tam hrála

Slavné osobnosti o smrti George Michaela Bezprostředně po oznámení smrti britského zpěváka, skladatele a hudebního producenta George Michaela se začala na twitteru i jinde objevovat záplava vzkazů, ať už od kolegů z branže a od fanoušků, tak i od politiků. Sir Elton John, britský zpěvák: "Jsem hluboce šokován. Ztratil jsem drahého přítele, byla to ta nejlaskavější, nejšlechetnější duše a vynikající umělec. Mé srdce je s jeho rodinou a se všemi jeho fanoušky."

Andrew Ridgeley, zpěvák a kolega z dua Wham!: "Já, jeho milovaní, jeho přátelé, hudební svět, úplně celý svět. Navždy tě budeme milovat." Madonna, americká zpěvačka a producentka "Opustil nás další skvělý umělec."

Chaka Khan, americká zpěvačka: "Odešel další nádherný talent. Odpočívej v síle. Rok 2016 je zkrátka brutální."

Bryan Adams, kanadský zpěvák, textař a producent: "Odpočívej v pokoji, Georgi Michaele. Nemůžu tomu uvěřit. Tak úžasný zpěvák a tak nádherná lidská bytost, příliš mladý na to, aby nás opustil."

Holly Johnson, zpěvák americké skupiny Frankie Goes to Hollywood: "Jsem smutný, když slyším tu zprávu o Georgi Michaelovi, a o tolika výborných zpěvácích a textařích, které jsme letos ztratili."

Sadiq Khan, starosta Londýna: "S velkým zármutkem se dozvídám tu zprávu o Georgi Michaelovi. Byl to obrovský talent, který svou hudbou dokázal potěšit mnoho z nás."

Boy George, britský zpěvák: "Myslím na rodinu George Michaela, jeho kamarády a jeho fanoušky."

Robbie Williams, britský zpěvák : "Ach Bože, to ne... Mám tě rád Georgi, odpočívej v pokoji."

Lisa Stansfieldová, britská zpěvačka: "Jsem absolutně zdrcená, ztratili jsme tak báječnou duši a tak báječný hlas."

Matt Goss, zpěvák britské skupiny Bros: "George Michael byl součástí mozaiky mého života. Jeho skladby, jeho verše a jeho melodie, to je opravdový popový skvost. Mám zlomené srdce, odpočívej v pokoji, nejdražší Georgi."

Duran Duran, britská popová skupina: "2016 - ztráta další talentované duše. Všechna naše láska a sounáležitost patří rodině George Michaela."

Spandau Ballet, britská popová skupina: "Skon našeho drahého kamaráda George Michaela nás nesmírně zarmoutil. Byl to brilantní umělec a skvělý textař."

"Skon našeho drahého kamaráda George Michaela nás nesmírně zarmoutil. Byl to brilantní umělec a skvělý textař." Simply Red, britská soulová a popová skupina: "Je těžké se s tím vyrovnat. Opustil nás jeden z nejtalentovanějších zpěváků a textařů. Odpočívej v pokoji, Georgi Michaele. Je to tak smutná a tragická zpráva. Ať už prosím rok 2016 skončí."