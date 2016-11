Totéž se opakovalo v posledních třech letech, kdy Českem křižovaly jednotky amerických dragounů. A když letos v únoru český soud nevydal Libanonce Alího Fajáda ke stíhání do USA, padaly věty o zradě spolehlivého a věrného partnera.

Zejména pravicoví politici se včera Trumpovo vítězství snažili zařadit do své programové agendy. I on je přece proti politické korektnosti, metle multikulturalismu a vysokým daním, ani on nechce, aby poctivé lidi stát příliš obtěžoval. Jenže to je klasická ukázka vytěsňování. Trump mnohokrát v kampani naopak slíbil, že liberální principy, především ty ekonomické, pošlape. Volný obchod s Mexikem má skončit, obchodní dohoda s EU nebude. A transatlantické partnerství? Ať se Evropa postará sama o sebe.

Proti ideovému bratrství s republikány samozřejmě nelze nic namítat. Pokud v Bílém domě zrovna nesedí „autentický pravičák“, který v posledních pěti letech sázel na demokraty a který chce v hospodářské politice pošlapat téměř vše, co hlásal Milton Friedman, guru opravdového kapitalismu pro všechny. Jeho zavádění bylo v Česku spojeno s „léčbou Klausem“. Je na čase přiznat si, že nejen české vyznavače americké demokracie a svobody teď čeká několikaletá léčba Trumpem.