Lepší sociálka v Norsku? Svítá naděje pro Michalákovou? Ptejte se europoslance

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (24.4.2017 11:56) Leona Wunderlich Dle oficialnich zdroju byla dovera v BV 76%. V pripadech, kde doslo k odebrani ditete 57%. Odkud jste vzal cislo 51?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 12:00) Dobrý den, paní Wunderlich, děkuji za pátý dotaz. Můžete mi poslat na ty oficiální zdroje odkaz. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 11:20) Ströbinger Norsko je nejdemokratičtější zemí Evropy. Země, kterou nějakým omylem zastupujete na ni absolutně nemá. Vaše napadání Norska je naprosto nevhodné, protože jde o jejich právní systém a Vám po něm v podstatě vůbec nic není. A vůbec, jste 100% znalý příčiny případu? Tedy ne jen tak něco, co se Vám a několika "vlastencům" v ČR hodí????

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:59) Dobrý den pane Ströbingere, Děkuji za všechny tři dotazy. Nenapadám Norsko, ale kritizuji systém sociální ochrany dětí. Norsko jako stat miluji. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 11:17) Terka Štolbová Dobrý den, stále nechápu, jak může mít ambasáda tak špatné informace. Např. říkali, jak absolutně nepřichází v úvahu adopce, Norsko určitě nebere děti bez varování a předchozí pomoci atd. atd. Proč už Norové velvyslankyni sami nevyměnili? Když už ji česká vláda není schopná odvolat? Děkuji za všechnu vaši práci. TŠ

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:58) Dobrý den, paní Štolbová, děkuji za dotaz. Ano, norská ambasáda opakovaně neříkala pravdu. Myslím, že o důvěryhodnosti těchto lidí si každý v České republice udělal sám úsudek. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 11:15) Jana Zdražilová Dobrý den pane Zdechovský, v první řadě obrovské dík za to co děláte!!!!! dotaz 1 - vidíte za strany norů nějakou snahu změnit tento samotný systém a přidat nad ním více kontroly? dotaz 2 - Jaké kroky podniká norská vláda k zastavení, nebo alespoň minimalizování tohoto bezpráví na rodinách? Změnil se jim někde nějaký zákon, nebo Barnevernet je stále NAD zákon jako dosud? Je již zavedena nějaká kontrola nad tímto samovládním úřadem? dotaz 3 - dokáže naše vláda vůbec podpořit paní Michalákovou a další rodiny u soudu ve Štrasburku, nebo opět jen sliby, sliby, sliby...? Jakou formou je prosím podpoří? dotaz 4 - Je nějaké spojení mezi ostatními východními státy, kde jsou i jejich občané perzekuování Barnevernetem, aby třeba žaloba ve Štrasburku byla větší a měla tak větší šanci na úspěšný výsledek? Děkuji a s přáním hezkého dne

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:55) Dobrý den, paní Zdražilová, děkuji za dotazy i poděkování. Ad. 1. Ano, zde vidím snahu politiků system reformovat. Hned tři politické strany o tom hovoří. Ad. 2. Osobně se domnívám, že stat by měl mít pravomoc přezkoumat rozhodnutí úřadu a měl by mít nad jejich rozhodováním kontrolu. Myslím, že příliš autonomie je spíše na škodu. Ad. 3. Osobně na pomoc vlády už nespoléhám. Ad. 4 Ano je. Velmi úzce spolu politici, dipomaté i lidé spolupracují. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:54) Pavel Novák Zachytil jsem někde útržkovité popisky života dětí v "rodině" paní Michalákové. Dost nechutné, a pokud to bylo jenom "něco" a tak se ani nedivím, že norský stát děti chránil. Bez kauzy Michaláková, kterou jste s Chalánkovou vyrobili, by po Vás neštěkl ani pes. Můžeme se těšit na nějakou novou věcičku, ve které budete bojovat jako lev?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:52) Dobrý den pane Nováku, děkuji za dotaz. Tomu, co píšete, se musím pousmát a odkázat Vás na výše uvedený komentář. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:50) Renata Kovandová Pane Zdechovský, mám na Vás jednu otázku. Jak moc je pro Vás složité zastávat se veřejně paní Michalákové. Co se v rodině skutečně stalo, přeci nemůžete vědět. Nepřijde Vám prvotní rozhodnutí sociálky zarážející? Nemůžete přeci stavět svoji tvář jen na základě sympatií k její osobě... Nebo snad ano? Děkuji, RK

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:51) Dobrý den paní Kovandová, děkuji za dotaz. Celá kauza není o sympatiích nebo antipatiích. Když jsme byli v Norsku, kolegové hovořili s vyšetřujícími policisty kauzy paní Michalákové. A ti jasně řekli, že nic z toho, kvůli čemu byly děti odebrány, se nestalo. Jinak doporučuji jeden ze starších blogů, kde se okolnostmi toho, co bylo ve spisu, zabývám. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:47) Milan Buchar Dobrý den, pane europoslanče, zajímalo by mě, jak se stavíte ke kritice, která zaznívá směrem k Vaší osobě, a sice, že jste si na kauze rodiny Evy Michalákové postavil politickou kariéru? Neberte to prosím jako útok, jen mě zajímá, nakolik jste schopný odrážet takové ataky? Přeji hezký den

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:48) Dobrý den pane Buchare, děkuji za dotaz. Externě učím v Brně na politologii a tam mi nedávno jeden kolega říkal, že pokud mě lidé někam zvolí na základě mého boje s praktikami Barnevernetu, tak jsem nejgeniálnější volební stratég ;-) Takže se těmto názorům opravdu ze srdce směji. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:44) M.Brablcova Norsky Barnevern je kapitola sama pro sebe, nicmene ani u nas neni situace idealni. Ceske OSPODy take nepracuji jak by mely, zamerne prehlizi fakta, mnohdy nehaji zajmy deti, coz se rovnez posledni dobou resi i v mediich. Co se s timto da delat u nas?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:45) Dobrý den, paní Brablcová, děkuji za dotaz. Zkuste se podívat na mé stránky a sociální site. Uvidíte tam řadu konferencí, které právě reagují i na situaci v České republice. Budu moc rád, pokud se na některé z nich potkáme. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:42) M. Aaby Ve ve vasich clancich na blogu idnes se vedome dopoustite manipulace a prekrucovani faktu, na coz jste byl mnohdy upozornovan bez jakekoliv Vasi odevzdy. Je podle vaseho nazoru spravne, aby politik lhal, manipuloval a prekrucoval? Nebo blog pisete co by radovy obcan, ktery zverejnuje pouze sve subjektivni pocity?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:44) Dobrý den, děkuji za dotaz. Můžete být konkrétní? Jinak se celý život snažím nelhat. Je to jednodušší. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:40) Karel Chrastina Dobrý den, máte pravdu v tom, že dosavadní norská praxe s manipulováním, kdo bude rodiči dětí, je zvrácenost, která nemůže mít dlouhého trvání. Pokud je vše tak, jak uvádíte, může dojít k narovnání obrovských křivd, jejich nesmyslnost nahlodává dnešní pokřivený pořádek. Pro změkčilou Evropu je to dobrá zpráva.

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:43) Dobrý den pane Chrastino, děkuji za postřeh. Naprosto souhlasím. Je nutné vrátit věcem jejich původní smysl a vyvarovat se života podle románu 1984. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:38) Vladimir Ziska A kdy bude pokrok v Česku?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:41) Dobrý den pane Žiško, děkuji za dotaz. Osobně věřím, že i v České republice se hodně věcí posune. Už jsou první vlaštovky. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:38) Marcela Kvello Zminujete, ze duvera v Barnevernet klesla v Norsku na 51%. Odkud cerpate tato cisla?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:40) Dobrý den, paní Kvello, děkuji za dotaz. Je to číslo, které padlo při jednání s jednou z norských politických stran. Číslo vyšlo v jednom z jejich výzkumu veřejného mínění. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:38) Ken Olsen Thank you, Tomas Zdechovský, for all you are doing for Norwegian families!

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:38) Hallo Ken, you're welcome. It's my job to help people. Have a nice day! Tomas

OTÁZKA (24.4.2017 10:32) Ivan Posudky pro Barnevernet dělají lékaři, praktičtí nebo odborní. Jsou nějak zainteresováni na závěrech posudků?

Tomáš Zdechovský: (24.4.2017 11:37) Dobrý den, Ivane, děkuji za dotaz. Ano, jsou. U některých jsou příjmy z posudků pro Barnevernet klíčovým příjmem. S pozdravem Tomáš Zdechovský

OTÁZKA (24.4.2017 10:23) Jana Liebová Doufám, že máte pravdu a tyhle první vlaštovky konečně přinesou jaro rozvráceným rodinám. I když se obávám, že leckde už škody mohou být takřka nenapravitelné - norský Lebensborn program musel v dětských hlavách za roky odloučení nadělat velký zmatek :-(