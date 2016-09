„Focení bylo rozsáhlé, výsadkáři jsou univerzální bojovníci, takže fotky vznikaly na souši, na vodě, pod vodou. Fotili jsme z vojenského letadla i dronu, a to v průběhu několika dní. S průzkumem lokací a postprodukcí mi projekt, spolu s retušérem Jiřím Kubíkem, zabral víc než půl roku. Ale stálo to za to. Jak říkám, kalendář jsem fotil jako poděkování a vyjádření obdivu všem vojákům, kteří nasazují životy a zdraví, abychom my ostatní nemuseli,“ říká fotograf Stanislav Petera.



Focení na skalách, přehradě i z letounu C-295M CASA

Kalendář se fotil od února do června tohoto roku, a to, ač to podle některých fotografií nevypadá, celý na Chrudimsku. Je až neuvěřitelné, jaké lokace se dají najít na tak malém prostoru – letecký hangár 43. výsadkového praporu, skály na Škrovádu, bažiny a lesy na Podhůře, přehradní nádrž Seč, pardubické vojenské letiště – nic nebylo dál než půl hodiny cesty od kasáren chrudimských výsadkářů. A přece kalendář působí, jak z jiného světa. Je to samozřejmě dáno i tím, čím je Stanislav Petera ve fotografické komunitě proslulý – extenzivní postprodukcí, která zabere víc času než samotné focení.

„Z pohledu organizace bylo pro mne nejtěžší vytvořit podmínky pro focení fotografií z letové části operace, tedy na palubě letounu C-295M CASA. Jelikož je Standa civilista, tak pro vstup na palubu letícího letounu, ze kterého se provádějí padákové výsadky, musí dát souhlas samotný ministr obrany. Když se mi podařilo sehnat ten, tak jsem si řekl, že vše ostatní již zvládneme. Přeci jen kalendář k 70. výročí výsadkového vojska bez seskoků by vyzněl dost naprázdno,“ vysvětluje zástupce velitele 43. výsadkového praporu major Ivo Zelinka.

Není model jako model

V kalendáři jsou zachyceni chrudimští výsadkáři a vzhledem k příběhu jsou hned z několika jednotek. Většinu tvoří výsadkáři 1. výsadkové roty, ale jsou doplněni o dvojici odstřelovačů ze skupiny odstřelovačů a dvojici potápěčů z průzkumného týmu. Fotograf se spolu se zástupcem velitele praporu snažili, aby zachycoval co možná nejširší paletu výzbroje a výstroje používanou výsadkáři, kterou civilní veřejnost zpravidla nezná a při plnění taktických činností, které jsou pro výsadkáře typické.

„Nejvíc vzpomínám na focení vůbec první fotografie kalendáře. Tu jsme fotili v polovině února v bažině na Podhůře. Ono se to nezdá, ale ta fotografie se fotila za rozbřesku skoro hodinu a půl. Což nebyl vzhledem k teplotě vody zrovna nejpříjemnější zážitek,“ směje se nadporučík Karel Karel, zástupce velitele 1. výsadkové roty.