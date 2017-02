Letošní Grammy byly ve znamení Adele a Bowieho. Kožená odešla s prázdnou

Britská zpěvačka Adele získala s albem 25 a písní Hello pět cen Grammy a proměnila tak všechny své letošní nominace na tyto prestižní americké ceny. Její hlavní soupeřka v 59. ročníku těchto cen americká zpěvačka Beyoncé, která byla nominovaná v devíti kategoriích, dostala dvě Grammy. Pět cen Grammy dostal posmrtně britský hudebník David Bowie a jeho album Blackstar. Česká zástupkyně pěvkyně Magdalena Kožená nominaci v cenu neproměnila.



Adele, která při přebírání poslední Grammy se slzami dojetí pochválila svou kolegyni Beyoncé a její album Lemonade, dostala zlaté gramofonky za album roku, nahrávku roku, píseň roku, popový sólový výkon a popové vokální album. Její předchozí studiová deska s názvem 21 vynesla před pěti lety této osmadvacetileté zpěvačce šest cen Grammy.

Bowie, který podlehl rakovině loni v lednu krátce před svými 70. narozeninami, a jeho album Blackstar dostalo pět zlatých gramofonků. Z toho čtyři dostal Bowie a jednu designér jeho alba Jonathan Barnbrook za obal desky. Album porota ohodnotila mimo jiné jako nejlepší alternativní album, Bowieho ocenila za nejlepší rockový výkon a nejlepší rockovou píseň (Blackstar).

Na slavnostním večeru americká akademie vzpomněla i na další loni zesnulé hudebníky. Britskému zpěvákovi Georgi Michaelovi vzdala poctu jeho písní Adele, která stejně jako na loňských Grammy, zpěv přerušila a po omluvě publiku začala zpívat znovu. Byla prý rozrušená, protože si Michaela moc vážila. Zpěváka Prince připomněl písní Bruno Mars.

Slavnostní ceremoniál zahájil britský moderátor a komik James Corden, který na úvod zarapoval. „Večer si užijte, teď máme Trumpa, co bude nevíme...sešli jsme se tu bez ohledu na barvu hlasu, pleti...,“ připomněl Corden antiimigrační politiku nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

První z hlavních cen oznámila zpěvačka Jennifer Lopezová v růžových sexy šatech. Ohlásila, že Talentem roku se stal americký rapper Chance the Rapper. Ten dostal i cenu za nejlepší rapový výkon s písní No Problem a nejlepší rapové album za desku Coloring Book, která je nabízena jen přes službu streamování.

Na ceremoniálu zahrálo mimo jiné francouzské duo Daft Punk, pětinásobný držitel ceny Grammy z roku 2014. Zazpívala i Beyoncé, která se ve zlatých přiléhavých šatech pochlubila svým těhotenstvím. Nedávno oznámila, že čeká dvojčata. Beyoncé dnes dostala Grammy za hudební video k písni Formation a za album současné urban music za desku Lemonade.

Cenu za nejlepší výkon popového dua/skupiny dostalo americké duo Twenty One Pilots. Cenu si převzali v gala jen do půl těla, ke košili a saku měli místo kalhot spodní prádlo (boxerky).

Grammy za nejlepší metalový výkon si odnesla skupina Megadeth za píseň Dystopia ze stejnojmenného alba. Nejlepším rockovým albem se stala deska Tell me I’m pretty od americké kapely Cage the Elephant. Na ceremoniálu zahrála i metalová legenda americká skupina Metallica, s níž si zazpívala zpěvačka Lady Gaga.

Mezzosopranistka Kožená byla nominována s deskou Monteverdi v kategorii klasické vokální sólové album. Porazili ji ale německá sopranistka Dorothea Röschmannová s albem Schumannovy a Bergovy písně a tenorista Ian Bostridge s deskou Shakespeareovy písně.

Grammy za celoživotní dílo, jež byly oznámeny už v prosinci, dostali zpěváci Charley Pride a Jimmie Rodgers, americký jazzman Ahmad Jamal, hudebník Sly Stone, zpěvačky Shirley Caesarová a Nina Simone a skupina The Velvet Underground.