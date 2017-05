‚Líbají se jako cizinci se strachem z mononukleózy‘. Nový Hříšný tanec je propadák

Hříšný tanec (1987) je bezesporu kultovním romantickým snímkem s Jennifer Greyovou a Patrickem Swayzem v hlavních rolích. Televize ABC si od licence na Hříšný tanec slibovala hodně. Rozhodla se celý snímek modernizovat, dát do něj více tance a celý ho prodloužit na tři hodiny ( celých 180 minut, oproti 96 minutám původního filmu). Středeční promítání byla ale katastrofa. „Je to špatně obsazený a naprosto pomýlený remake,“ napsal o filmu kritik Robert Bianco z magazínu USA Today. Zároveň dodává, že nikdo na světě snad ty ikonické písně (Třeba píseň Time of My Life, která se stala pomyslným soundtrackem velkého množství romantických momentů) není schopen zazpívat falešněji.

Magazín Entertainment Weekly ještě přitvrdil. Baby (Abigail Breslin) a Johnny (Colt Prattes) mezi sebou, podle recenze, nemají absolutně žádnou chemii. Co víc, tancují jako když se na ně nikdo nekouká a líbají se jako dva cizinci, kteří mají strach z mononukleózy. Brambory mají větší sexuální jiskření, než ti dva.

A to není zdaleka vše - film má nový, na míru vytvořený konec. Scenáristi se v této verzi rozhodli Babe s Johnnym nedát dohromady. Velmi hořký konec romantického filmu. Všichni, kdo si dokázali při sledování najít na filmu něco pozitivního, byli naprosto šokovaní a naštvaní. Sociální sítě se bouří a volají po bojkotu snímku.

Baby nakonec bude sedět ve velmi temném koutě.