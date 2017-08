Lidovci v úterý představí svůj volební program. Dle Bělobrádka za zásadní považují vzdělávání

PRAHA Lidovci v úterý představí volební program, se kterým půjdou do podzimních sněmovních voleb. Postaven bude na několika prioritách. Týkat by se měly zejména vzdělávání, sociálních a rodinných záležitostí a zemědělských a potravinářských otázek.

Lidovci již na začátku srpna představili volební heslo Zodpovědně, současně oznámili volební lídry, kterými jsou především současní poslanci. Původně chtěla jít strana do voleb společně s hnutím Starostové a nezávislí, chystaná koalice ale padla kvůli obavě z nedostatku hlasů. Kritici projektu se obávali, že by požadovaných deset procent voličů projekt nezískal a KDU-ČSL by se tak do Parlamentu nedostala.



Mediální zástupkyně lidovců Adéla Kodíčková řekla, že zveřejnění volebního programu se zúčastní členové předsednictva strany. Program by měl obsahovat maximálně pět priorit. Bělobrádek již minulý týden Hospodářským novinám řekl, že za zásadní lidovci považují vzdělávání. Jejich program se také bude zabývat důchodovou reformou, oblastí sociálních služeb, zaměstnaností či zdravotnictvím.