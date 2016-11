Manželka Putinova mluvčího a zlatá olympionička tančila na ledě jako židovská vězeňkyně

Navková vysvětlovala, že vystoupení inspiroval její oblíbený film Život je krásný a že chtěla dětem připomenout strašnou dobu. Ohlas na sociálních sítích ale byl podle serveru Newsru.com nejednoznačný, a to i v podobě nepublikovatelných výrazů či rad, aby tanečníci okusili pár měsíců hladovění, anebo vystoupení zakončili v plynové komoře.

Jiné diváky ale tanec dojal až k slzám. Další připomínali, že vystoupení je dílem choreografa a stříbrného medailisty z olympiády v roce 2002 Ilji Averbucha, který je sám Žid.



„Téma je natolik bolestné, natolik krvavé, že je otázkou, jak jej uchopit. Jaká tu mají být kritéria? Myslím, že by tu neměly mít místo posměch, ironie či úšklebky. Ale holokaust není jen o zabíjení, ale i o obrovském vzdoru, vzdoru ducha a o lidské důstojnosti. Jestli to v tomto tanci bylo, pak v něm nic špatného nevidím,“ uvedla spisovatelka Alla Gerberová, která v Rusku vede osvětové středisko o holokaustu, a dodala, že i „v nejstrašnějších podmínkách lidé do poslední minuty žili, psali, zpívali a milovali“.

Navková, která se loni provdala za Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, má olympijské zlato ze soutěže tanečních párů v Turíně v roce 2006. Ještě dříve s Romanem Kostomarovem vyhrála, co se dalo, byli trojnásobnými mistry Evropy a dvojnásobnými mistry světa.