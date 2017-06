Odchod Mayové by straně uškodil, bude žádat podporu od Irů, tvrdí odborník

Lidovky.cz: Jak se bude situace v Británii po volbách vyvíjet?

Je to hodně na vážkách. V tuto chvíli máme dvě jistoty. Zaprvé, že konzervativci vyhráli volby, zadruhé to, že neutvoří jednobarevnou vládu. Následují spekulace o tom, jakým způsobem se při tomto rozložení sil v parlamentu dá vůbec sestavit nějaká vláda, který by respektovala britskou tradici utváření vlády.

Zatím to vypadá tak, že konzervativci by mohli utvořit nějakou vládní koalici ve spolupráci se severoirskými unionisty, kteří jsou takovým tradičním zdrojem podpory, když konzervativcům teče nejvíce do bot. Naposledy společně vládli ke konci vlády Johna Majora v 90. letech minulého století, kdy on začínal s těsnou většinou, která se postupně začala odrolovat a čím dál tím více začala být důležitá právě podpora unionistů.

Lidovky.cz: Jaké jsou další varianty?

Druhou variantou je široká koalice, která by jednala o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Do toho by tedy pravděpodobně mluvili jak konzervativci, tak labouristé. Poslední variantou jsou předčasné volby, ale po té se sáhne až v nejkrajnějším případě, protože i tyto volby byly po dvou letech svým způsobem riskem. Znovu tahat voliče k volebním urnám po volbách v roce 2015 a loňském referendu o brexitu, to už by té politiky bylo na Brity příliš.

Ten, kdo by byl považovaný za strůjce nových voleb, by z toho nesl i nějaké politické důsledky. Jedinou alternativou by bylo, kdyby se ukázalo, že tento výsledek voleb nedokáže vytvořit nic konstruktivního a byla na nových volbách shoda napříč politickým spektrem.

Lidovky.cz: Jak pravděpodobné je utvoření menšinové vlády? Už o ní hovořil i labouristický stínový kancléř John McDonnell.

Možné to samozřejmě je, ale je to velmi netradiční věc na britské poměry. Samozřejmě labouristická menšinová vláda by měla život velmi těžký a nelze si představit, že by se Jeremymu Corbynovi podařilo najít podporu pro některé jeho extrémní postoje a programové priority, jako třeba znárodňování pošt nebo rozvodných sítí. Možná by našel podporu u skotských nacionalistů, ale nelze si představit, že by tento program podpořili konzervativci nebo liberální demokraté. Byla by to rozhodně netradiční varianta, která by nedávala moc prostoru, aby labouristé uskutečnili svůj program, se kterým šli do voleb.

Lidovky.cz: Jak dlouho předpokládáte, že může trvat, než se strany dohodnou na vládě?

Záleží to na tom, zda Theresa Mayová zůstane ve funkci šéfky Konzervativní strany. Pokud by neodolala tlaku, ať už ze strany opozice, tak i zevnitř strany, a rezignovala s ohledem na to, že ten výsledek je horší než v roce 2015, tak lze předpokládat, že jednání o hledání většiny by se mohlo řádově o týdny posunout. Pokud by nenastala varianta, že by labouristé sestavovali menšinovou vládu, pak by už nikoho nezajímalo, kdo vede Konzervativní stranu.

Lidovky.cz: Co znamená tento komplikovaný výsledek pro jednání o brexitu?

Kdyby nastala varianta, že nikdo nesestaví většinu, tak by došlo k tomu, že by nikdo nemohl za Británii o brexitu vyjednávat a tím by došlo ke zúžení času na vyjednávání, anebo by nastala možnost, že by se jednalo s ohledem na to, že se ta dvouletá lhůta bude muset prodloužit. Což znamená, že by se musel při jednání hledat tak široký konsenzus, aby na něj přistoupily všechny státy EU, aby ta lhůta mohla být prodloužena.

Lidovky.cz: Jaký vývoj nadále očekáváte?

Pokud těsnou většinu získají konzervativci s podporou severoirských unionistů, tak je to varianta, která se nabízí jako nejsnažší cesta, jak dosáhnout většiny v parlamentu, byť by to byla většina složitá k vládnutí vzhledem k roztříštěnosti frakcí v Konzervativní straně. Taková vláda by byla měsíc za měsícem dávána všanc hledání nějakého kompromisu uvnitř Konzervativní strany a jednotlivé frakce by se musely na všem shodnout, aby vláda mohla zůstat u moci. Je to varianta, která mi přichází jako první na mysl, ale nezaručuje nijak pohodlné vládnutí. Naopak zaručuje hektická jednání jednak v parlamentu, ale zároveň i v rámci stranického aparátu konzervativců.

Lidovky.cz: Myslíte, že Theresa Mayová odstoupí?

Myslím, že na ni bude vyvíjen tlak ze strany opozice i od spolustraníků. Opravdu proti očekávání v době ohlášení voleb ten výsledek je ztrátou pro konzervativce. Jestliže důvodem těch voleb bylo, aby v jednání o brexitu jednal premiér, který vzejde z voleb, tak nahrazení Theresy Mayové někým jiným by znamenalo oslabení pozice konzervativců ve vyjednávání s politickými stranami o tom, kdo vyšle premiéra do Downing Street 10.

Domnívám se, že odstoupení Mayové by dávalo větší sílu snahám sestavit menšinovou vládu labouristům. Takový krok by vedl k tomu, že Jeremy Corbyn, který tím volebním kláním prošel a má svou stranickou podporu, by pak získal určitou legitimizační převahu. Výměna Mayové by tak přinesla úplně stejnou situaci, jako byla před volbami, že by vyjednávání o tak závažné věci jako jsou podmínky odchodu Británie z EU, vedl člověk, který neprošel tím volebním procesem jako lídr.