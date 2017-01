McCartney žaluje Sony. ‚Brouk‘ si nárokuje vlastnictví písní Beatles

Hey Jude, Yesterday a The Long and Winding Road - to je jen malý zlomek hitů Beatles, které Paul McCartney napsal s Johnem Lennonem mezi roky 1962 a 1971. McCartneyho právníci se nyní odvolávají na takzvaný 1976 Copyright Act, což je zákon, který říká, že práva na duševní vlastnictví, které vzniklo před rokem 1978, připadnou zpět svým tvůrcům přesně po uplynutí 56 let od prvního publikování. Vzhledem k tomu, že McCartney s Lennonem začali psát písně v roce 1962, datum vrácení práv k některým písním zpět McCartneymu připadá na rok 2018, další budou následovat v příštích letech. Žalobou firmy Sony se chce bývalý člen Beatles soudně domoct potvrzení svého vlastnického práva.



„Sony chová k Siru Paulovi McCartneymu ten největší respekt. Budovali jsme s ním dlouhý a oboustranně obohacující vztah. Podáním žaloby jsme zarmouceni a věříme, že je to krok zbytečný a předčasný,“ sdělil magazínu Rolling Stone tiskový mluvčí firmy Sony. Firma Sony k písním získala práva přes Michaela Jacksona. Král popu byl přítelem Paula McCartneyho, a když McCartney s Lennonem prodávali své písně, tak od nich velkou část koupil. Minulý rok společnost Sony koupila práva k písním z Jacksonovy pozůstalosti. McCartney měl být údajně naprosto zdrcen, když zjistil, že mu práva k písním neodkázal ve své závěti Jackson zpět.



V prosinci 2016 obdobný spor se Sony prohrála kapela Duran Duran. Ta narazila na problém, když jako britská kapela prodala práva společnosti v Americe. Soud určil, že v tomto případě se nedá podle amerických zákonů na znovunabytí práv postupovat, když žalující nejsou občany USA. Dost možná se tak stane i v McCartneyho případu, který ale bude určitě mediálně více sledovaný, a tak budou obě strany postupovat obezřetně. „Je více než jasné, že americké zákony by měly platit na všechna práva v daném regionu, bez ohledu na to, jaké národnosti jsou autoři,“ vyjádřil se k věci předseda British Academy of Songwriters, Composers and Authors Vick Bain.

Sir Paul McCartney se narodil v roce 1942. Proslavil se jako baskytarista a zpěvák skupiny Beatles. V roce 1997 byl pasován na rytíře. Obecně je McCartney vnímán jako jeden z nejvlivnějších hudebníků dvacátého století.