Mečiar může kvůli sporné amnestii skončit před soudem. Má jít o zneužití pravomoci

Podle Predajňové generální prokuratura dala v pátek pokyn krajské prokuratuře v Bratislavě, aby na základě nálezu ústavního soudu ohledně zrušení zmíněných amnestií, který byl zveřejněn ve čtvrtek, přezkoumala, zda nebyly naplněny znaky „skutkové podstaty trestného činu souvisejícího s podezřením ze zneužívání pravomoci veřejného činitele“.



Portál hnonline v této souvislosti připomněl, že ústavní soud v uvedeném nálezu několikrát konstatoval, že bývalý premiér jejich vydáním několikrát zneužil svoje pravomoci.

Sporné amnestie ohledně zavlečení syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče do ciziny v roce 1995, stejně jako ohledně zmařeného referenda o vstupu země do NATO a o přímé volbě prezidenta zrušil slovenský parlament letos v dubnu. Tento dlouho očekávaný krok pak koncem května potvrdil ústavní soud.

Amnestie, které Mečiar vyhlásil v době, kdy dočasně vykonával i funkce hlavy státu, znemožňovaly únos Kováčova syna do Rakouska vyšetřit. Slovenské soudy po jejich zrušení již tento případ otevřely, stejně jako kauzu zmařeného referenda.

V případu únosu bylo již před lety obžalováno 13 lidí, včetně někdejšího šéfa slovenské tajné služby SIS z Mečiarovy éry Ivana Lexy. V aféře zmařeného referenda by před soudem mohl stanout někdejší ministr vnitra Mečiarovy vlády Gustáv Krajči za to, že v roce 1997 nechal před referendem o vstupu země do NATO a o dalších otázkách vyškrtnout z hlasovacích archů otázku ohledně přímé volby prezidenta.

Mečiar, který byl od roku 1993 prvním premiérem samostatného Slovenska po rozdělení československé federace, si ale za svými amnestiemi tvrdošíjně stojí a jejich zrušení nepovažuje za platné. „Amnestie nebyly zrušeny, amnestie jsou nadále platné. (...) Ústavní soud se mýlí. Mýlí se parlament. Mýlí se vláda,“ prohlásil před třemi týdny v diskusní relaci slovenské veřejnoprávní organizace RTVS.