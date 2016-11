Merkelová bude podle kolegy z CDU opět kandidovat na kancléřku, zaznělo v CNN

„Bude se ucházet o post kancléřky,“ prohlásil ve vysílání CNN Röttgen. „Je absolutně odhodlaná, ochotná a připravená přispět k posilování mezinárodního liberálního řádu,“ podotkl také politik Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Kancléřka, kterou deník The New York Times nedávno označil za poslední zbývající obhájkyni západních liberálních hodnot, je podle Röttgena základním kamenem takového pojetí světa. Není podle něj ale možné spoléhat na jediného člověka, přispět musí i politici dalších zemí, včetně těch ve Spojených státech.



Vedení CDU na Röttgenova slova zareagovalo prohlášením, že Merkelová své rozhodnutí oznámí, až přijde čas. Pozorovatelé německé politiky mají za to, že se tak může stát na stranickém sjezdu začátkem prosince, ale klidně také až začátkem příštího roku.

Angela Merkel will run for a fourth term as chancellor, Senior @CDU Politician Norbert Roettgen tells @fpleitgenCNN. https://t.co/SeReyxXoLL — Christiane Amanpour (@camanpour) 15. listopadu 2016

Každopádně jen málokdo pochybuje o tom, že žena, která v čele Německa stojí již 11 let, se bude ucházet o další funkční období. Podle odborníků tomu nasvědčuje například její aktivní zapojení do plánování volební kampaně před parlamentními volbami v příštím roce nebo to, že zatím vůbec nenaznačila, že by v prosinci neobhajovala post šéfky CDU. Dosud přitom vždy zastávala názor, že by funkce předsedkyně křesťanských demokratů a kancléřky měly jít ruku v ruce.