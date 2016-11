Merkelová: Bombardování nemocnic v Sýrii je třeba trestně stíhat. Kritizovala i Turecko

„Situace v Sýrii nás každý den skličuje, když člověk vidí, co se děje v Aleppu,“ uvedla Merkelová v narážce na město, v němž je řadu měsíců několik stovek tisíc civilistů v obležení a bez pravidelných přídělů potravin.



„A musím upřímně říci, že existuje příliš mnoho indicií pro to, že jsou cíleně bombardovány nemocnice a zdravotnická zařízení. To je mezinárodně zakázané. To se musí trestně stíhat a to musí Asadův režim také vědět,“ nechala se slyšet německá kancléřka.

Nemocnice v Aleppu se stávají terčem bombardování pravidelně. Západní země, stejně jako aktivisté z organizací na ochranu lidských práv obviňují syrské a ruské letectvo, že cíleně míří na nemocnice, fronty před pekárnami či další civilní infrastrukturu. Sýrie i Rusko to odmítají.

Omezení tisku v Turecku je neospravedlnitelné

Boj proti terorismu podle Merkelové neospravedlňuje omezení svobody tisku nebo zatýkání tisícovek lidí v Turecku. Její kritika je nečekaná, protože se k situaci v Turecku po letním pokusu části armády o puč většinou vyjadřuje umírněně.



Šéfka německé vlády uvedla, že Berlín důrazně odsoudil červencový pokus o puč a postupuje také proti členům Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou. „Ve více než 4000 případech jsme zahájili řízení proti příslušníkům PKK,“ konstatovala Merkelová, podle níž ale nakonec rozhodují soudy a politici je nemohou ovlivňovat.

Zdůraznila také, že Německo důsledně bojuje proti terorismu. „To ale neospravedlňuje k omezení svobody tisku ak zatýkání tisíců a tisíců lidí,“ poznamenala v narážce na dění v Turecku. Takový postup je podle ní třeba jasně kritizovat. Zároveň ale považuje za nutné pokračovat v dialogu s Ankarou.

Turecko, jehož vztahy s Německem jsou v posledních měsících velmi napjaté, kritizuje Berlín za údajně nedůsledný postup proti teroristům a nedostatečnou spolupráci s tureckými úřady. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno Německo označil za ráj pro teroristy.

Strana kurdských pracujících desítky let bojuje proti tureckému státu za vznik autonomního Kurdistánu. Za teroristickou organizaci ji vedle Ankary považují i Spojené státy a Evropská unie. Turecko však nepostupuje tvrdě jen proti členům PKK, ale zatýká také další prokurdské politiky nebo novináře kritické vůči vládě.