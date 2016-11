Merkelová není po 11 letech na sjezdu CSU. Strany rozdělily názory na migrační krizi

BERLÍN Bez kancléřky Angely Merkelové začíná v pátek v Mnichově dvoudenní sjezd Křesťanskosociální unie (CSU). Předsedkyni sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU) na svůj sjezd CSU nepozvala poprvé za 11 let, kdy Merkelová stojí v čele německé vlády. Důvodem jsou rozdílné názory na uprchlickou politiku, které v posledním roce vztahy CDU a CSU uvrhly do nejhlubší krize za desítky let.

O tom, jestli Merkelová na sjezd bavorské strany přijede, nebo ne, se v Německu diskutovalo několik měsíců. Nakonec se kancléřka s bavorským premiérem a šéfem CSU Horstem Seehoferem dohodla, že bude lepší, když zůstane v Berlíně.

‚Nebudeme hrát divadlo.‘ Merkelová není poprvé kvůli migrační krizi zvána na sjezd CSU Za rozhodnutím dvojice politiků stály podle pozorovatelů především obavy z toho, jakého přijetí by se Merkelové od členů CSU kritických vůči její migrační politice dostalo. Pískot nebo jiné odmítavé projevy, které nešlo vyloučit, by totiž zrovna nepomohly snaze o nalezení společné řeči, o něž vedení obou stran v posledních týdnech usiluje, mimo jiné i s ohledem na volby v příštím roce. I když už se obě politická uskupení v řadě aspektů migrační politiky shodnou, nepodařilo se jim dosud sladit postoj v otázce horní hranice pro přijímání uprchlíků. CSU požaduje limit 200 tisíc běženců ročně; CDU to odmítá i s odkazem na to, že něco takového stejně německá ústava nedovoluje. Dá se očekávat, že absence Merkelové do jisté míry zastíní mnichovský sjezd, na němž se CSU chce prezentovat jako tradiční a konzervativní strana. Tomu odpovídá i nový program nazvaný „Pořádek“. Strana, kterou čekají v roce 2018 zemské volby, v nichž by mohla přijít o většinu, chce přijmout také dvojici usnesení varujících před vzestupem politického islámu a před možností vzniku levicové koalice na spolkové úrovni. CSU působí jen v Bavorsku, CDU v ostatních 15 spolkových zemích. Ve volbách do Spolkového sněmu kandidují obě strany společně a mají také společný poslanecký klub. Výrazné ochlazení vzájemných vztahů v posledním roce bylo podle některých pozorovatelů jedním z nejtěžších období v soužití obou stran od listopadu 1976, kdy se tehdy čerstvě zvolení poslanci CSU rozhodli, že nebudou nadále součástí společného klubu.