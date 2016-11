Metro D jen se dvěma stanicemi? Musí jít o opožděný aprílový vtípek, říkají architekti

Podle návrhu náměstka pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) by cestující na plánované lince metra D mohli nastupovat nebo vystupovat jen na konečné stanici v Písnici a na přestupním uzlu na Pankráci. Vybudování šesti stanic, s nimiž se podle původního plánu počítalo, by se tak mohlo řešit až dodatečně. Konkrétně se situace týká zastávek Písnice, Nové Dvory, na Olbrachtově, u sídliště Libuš, dále u Thomayerovy nemocnice a krčského nádraží.

Záměr, který obhajuje také primátorka Adriana Krnáčová (ANO), vyvolal kontroverzní reakce. „Jde o pouze o urychlení výstavby. V ideálním případě bude většina vystavěna současně,“ uvedl pro Lidovky.cz Dolínek. Zároveň ale potvrdil, že by mohlo dojít i na „horší variantu“, tedy že by metro mohlo být v provozu bez šesti stanic s tím, že by se s jejich výstavbou počítalo až později. „Podle mě to ale musíme zvládnout,“ doplnil v krátkosti v sms zprávě. Server Lidovky.cz proto oslovil odborníky s dotazem, jak se na nezvyklý návrh dívají.

Jan Drahozal, architekt

„Podle mého názoru se jedna o zoufalé řešení od samého začátku nešťastné řízeného projektu. Celý záměr byl připravovaný bez veřejné i odborné diskuse, bez urbanistických a architektonických soutěži. Myslím si, že pouhý termín příštích komunálních voleb nemůže být hlavním parametrem pro tak důležitou stavbu.“

Petr Kučera, architekt

„Vyvolává to ve mně pocit, že jde o opožděný aprílový žert. Proveditelnost tohoto záměru je velmi diskutabilní. Pravdou je, že ještě nejsou známy detaily, protože jde o čerstvou věc, na druhou stranu už nyní vyvěrá na povrch řada zásadních otázek. Tak třeba: jakou to má dopravní logiku? Jedna stanice, Depo Písnice, bude v polích za Prahou, druhá o osm kilometrů dál na Pankráci. Nejen, že z toho Pražané nebudou nic mít, druhou věcí je, jestli ten tah na Prahu je tak zásadní, že stojí za všechny komplikace, které tato stavba přinese.

Druhá otázka se týká bezpečnosti. Jestli mezi dvěma zastávkami bude tunel dlouhý osm kilometrů a něco se v něm stane, tak si vůbec netroufám představovat, jak by to bylo s bezpečností provozu metra. Pravda je, že precedens v Praze je, to když se prodlužovalo metro B na Černý Most - Kolbenova a Vysočanská byly vybudovány později, ale vzdálenost mezi nimi nebyla tak velká.

A třetí zásadní věc? Budování stanic za provozu bude výrazně dražší, náročnější a zřejmě i pomalejší. Často se v souvislosti s tímto skloňují evropské dotace, které chce Praha využít. Musíme si ale uvědomit, že dotace je pět miliard a stavba by měla přijít na 50 miliard. Otázkou je, jestli by navrhované řešení potom nestálo třeba deset miliard. Je tedy otázkou, jestli není lepší promarnit dotaci než prodražit stavbu a půlku prodražení smazat dotací. Je důležité si také uvědomit, že výstavba metra na evropských dotacích nestojí a nepadá. Jednak je to jedna desetina z celkové části, případně by se daly použít jinak.“

„Rozdělení dráhy metra a stanic by dávalo smysl pouze v případě, pokud by se jednalo o procesní fázování přípravy stavby, kde by se projekt tunelu oddělil od projektu stanic metra, tak by se urychlila příprava projektu, a tedy i výsledná kompletní realizace - tedy společně jak dráhy, tak stanic. Je nevhodné přistupovat k této komplexní a finančně náročné stavbě tak, že se nejprve postaví trať s nástupní a výstupní stanicí a někdy v budoucnu pak další stanice.

Takové rozhodnutí by bylo nekoncepční, pro Pražany nevýhodné a zbytečně by prodražovalo celou stavbu. Předpokládám ale, že se má na mysli pouze procesní rozfázování projektu tak, aby se pospíšilo s realizací metra D, které zahájí provoz i se všemi stanicemi.“

Jan Vaněček, architekt

„Stavět metro po etapách není neobvyklé. V Praze už k tomu došlo myslím u trati B a vlastně i u trati A a C. Nicméně udělat dlouhý slepý tunel s počáteční a koncovou stanicí je divné. Čekal bych, že se metro postaví po částech už se stanicemi. Pokud jsou problémem pozemky a vede to k takovým prohlášením, pak je vidět, jak je projekt obtížný, administrativně nedotažený, a jak se na něj spěchá. Strašně mě štvou rychlé projekty. Vždycky tam něco dopadne blbě. V tomto případě je to evidentní. Obrovská stavba s sebou nese obrovské peníze a obrovské tlaky. Dolínkovi nezávidím. Je za tím vidina státního nebo evropského příspěvku, tlaky od developerů, tlaky od velkých stavebních firem a pak ještě tlaky od občanů. Ale třeba je to příležitost, jak konečně prosadit onu soutěž na stanice.“

Petr Hlaváček, bývalý šéf IPR (Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy)

„Jedná se podle mne spíše o druh politického prohlášení či vzkazu než návrh reálného řešení. Nejspíš má dokládat vůli trasu postavit navzdory potížím. Jakákoliv investiční akce v Praze naráží na neuvěřitelné potíže a překážky, byť je připravována zřetelně ve veřejném zájmu. Péče o tyto projekty vyžaduje kontinuitu a stabilitu politického prostředí.“

Marek Kopřiva, vedoucí sekce metra v dopravním podniku

„Myslím, že je to v podstatě neškodný návrh stavby, u níž si umím představit, že bych ji měl ve své správě. Můžu to zhodnotit právě z toho hlediska, že někdo takovou stavbu postaví a já ji následně budu provozovat. A tato stavba, alespoň dle návrhu, provozovatelná z mého pohledu bude. Pokud jde o dopravní řešení, měl by se k němu vyjádřit spíše dopravní inspektorát. Měl by říct, jaký bude například interval a tak podobně, ale po technické stránce jsou to pořád jen dvě stanice a tunel mezi nimi. Jak je dlouhý, na tom už tolik nezáleží.“

Na návrh náměstka Dolínka už se objevily i první reakce ve známé recesistické facebookové skupině Archwars, která si všímá architektonických zvláštností. „Vyšli jsme vstříc široké veřejnosti a zbudovali modrou linku. Navzdory původním záměrům je vedena v celé délce po povrchu. Také jsme upustili od kolejového řešení a nová trasa je určena výhradně pro pěší,“ glosoval záměr radnice na sociální síti architekt Petr Vacek, který před čtyřmi lety zorganizoval akcí, při níž proměnil betonové květináče v páté městské části na „bazény“.