Kontroloři se zaměřili na devět akcí z let 2011 až 2015, mezi nimi především mistrovství Evropy ve volejbale před pěti lety, prověřili jenom neinvestiční výdaje. Protože ale odhalili systémové problémy v hospodaření, není rozhodně vyloučeno, že v dalším kroku dojde na revizi celkových příjmů a výdajů ve volejbalovém svazu. „Konkrétní závěry kontroly podléhají mlčenlivosti. V obecné rovině lze konstatovat, že bylo ve více případech identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně,“ sdělila mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová.



LN se podařilo protokol o kontrole získat – ze závěrů vyplývá, že svaz se nenamáhal vypisovat veřejné zakázky v případech, kdy mu to zákon přikazuje, a služby zadával dodavateli napřímo. Problém navíc spočívá v tom, kdo byl ten bez soutěže vybraný dodavatel. Svaz fakturoval sám sobě a svojí stoprocentně vlastněné firmě Volejbal 2011.

Na reálné odvedení práce si pak firma vzala subdodavatele, které si také vybrala od oka. Vytvořil se tak „průtokáč“ na dotace od státu, v rámci něhož není možné zkontrolovat, jestli se svaz chová hospodárně. Vzhledem k tomu, že svoje nejcennější práva na pořádání veškerých turnajů a akcí převedl na Volejbal 2011, aniž by spočítal, kolik přesně má firma za práva platit, a aniž by bylo možné ze strany svazu zkontrolovat, jaké má firma náklady, vzniklo podezření, že si volejbalisté nepočínají jako řádní hospodáři.

Sportovci podávají rozklad

„V současnosti nelze předjímat, výsledky kontroly a případné dopady na hospodaření či konečná stanoviska nejsou dána. Bylo by pro to irelevantní komentovat proces,“ řekl LN ekonom Českého volejbalového svazu Milan Labašta v odkazu na to, že si sportovci podali rozklad. Takzvaná veřejnosprávní kontrola, jíž se svazové účetnictví podrobilo, sama o sobě jen navrhuje horní strop možných sankcí. O jejich konkrétní výši budou rozhodovat tři jiné úřady, jimž z ministerstva financí odejde podnět. Jde o ministerstvo školství, z jehož programů peníze do sportu pocházejí, finanční úřad a antimonopolní úřad. Na jednom z nich pak bude i rozhodnutí, jestli na svaz podá trestní oznámení kvůli zmíněnému podezření na dotační podvod.