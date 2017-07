Miloš Urban poprvé na stříbrném plátně. Ondřej Havelka natáčí Hastrmana

Hlavní roli v romantickém a zároveň ironickém příběhu Hastrmana, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní, ztvární Karel Dobrý. Ve filmu dále hrají Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Norbert Lichý, David Novotný, Vladimír Polívka, Jiří Maryško, Jan Kolařík a další.

Děj filmu, jehož scénář napsal Ondřej Havelka společně s Petrem Hudským, se odehrává na vesnici 19. století, ze které se nakonec přesouvá do současnosti. Příběh nešťastné lásky, která se vedle lásky k přírodě stane smyslem Hastrmanova života i zkázy, tak vyvrcholí v kulisách dnešní společnosti. Otázkami pro diváky zůstává, jak hlavní hrdina svou srdeční krajinu pomstí a co bude s Katynkou. Příběh je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým humorem. Děj filmu je stejně jako jeho předloha situován do krajiny severních Čech, pod vrch Vlhošť a do blízkého Českého ráje.

Herci Vladimír Polívka a Simona Zmrzlá.



Romány Miloše Urbana byly přeloženy do řady jazyků, patří tak do úzkého okruhu autorů, kteří se po roce 1989 prosadili v zahraničí. Jeho kniha Sedmikostelí se například stala bestellerem ve španělsky mluvících zemích. Oceňovaná próza Hastrman se stane prvním Urbanovým dílem převedeným na filmová plátna kin.