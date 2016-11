Mynář: O nespokojenosti s Ovčáčkovým Twitterem vím. Mohu mu dát do smlouvy, aby odlišoval vlastní názory

Lidovky.cz: Odborníci i politici často kritizují kontroverzní vyjádření Jiřího Ovčáčka na sociálních sítích, přesněji na Twitteru. Na serveru Lidovky.cz jsme proto udělali analýzu, kdy nám vyšlo, že pan Ovčáček publikoval přes 500 kontroverzních příspěvků, kdy se do někoho naváží a není zřejmé, zdali jde o názor mluvčího, či prezidenta. Jak jste spokojený s tím, jak pan mluvčí Twitter používá?

Pokud máte konkrétní tweet, který se vám nelíbí, tak mi ho řekněte a já vám na to dokáži reagovat.

Lidovky.cz: Teď bych se rád ptal obecně. Máme tu téměř 500 kontroverzních tweetů, Mimo jiné i o premiérovi.

V principu se myslím, že komunikace pana Ovčáčka nejen na sociálních sítích, ale vůbec to co vydává za prohlášení, tak se rámcově na všech výstupech domlouvá s panem prezidentem.

Ovčáčkovy terče

Podívejte se, o koho se otřel na Twitteru

Angažovaným tvůrcům doporučím další námět. Nějakou pěknou satirku na téma Bakala, miliardy a OKD. @PREZIDENTmluvci, 23. října 2016

Angažovaným tvůrcům doporučím další námět. Nějakou pěknou satirku na téma Bakala, miliardy a OKD. @PREZIDENTmluvci, 23. října 2016



Lidovky.cz: To znamená?

To znamená, že není nic, o čem by nebyl pan prezident rámcově informován. Ty rámce, ze kterých prostě nemůže vybočit názor pana Ovčáčka, který reprodukuje názor pana prezidenta, ten je v pořádku se stanovisky pana prezidenta. Můžeme sice polemizovat o nějakých slovíčkách, ale primárně si myslím, že za kancelář, za Hrad a pana prezidenta v tom nevidíme problém.

Lidovky.cz: Jsou názory a účet pana Ovčáčka na Twitteru osobní? Pokud ne, proč to není označeno?

Žádná norma a žádný zákon nenařizuje mluvčímu komunikovat přes Twitter formou svého vlastního účtu, nebo jestli musí být zřízen pod kanceláří prezidenta republiky. Nejsem si jist, jestli něco takového existuje. Myslím, že v žádném případě ne. Ta otázka je trošku mimo rámec. Všichni víme, jak fungují sociální sítě a jestli se snažíte dopídit k tomu, jestli to je registrované na Jiřího Ovčáčka, že to nemá nic společného s panem prezidentem, tak je to zástupná otázka.

Lidovky.cz: Tak tedy jinak. Souhlasíte s výroky pana Ovčáčka na Twitteru?

Vím po diskuzi s Jirkou Ovčáčkem a hlavně s panem prezidentem, že mandát pan Ovčáček dodržuje.



Lidovky.cz: Takže to máme brát tak, že všechny tweety tlumočí názory pana prezidenta?

Neberte jenom Twitter. Berte všechna vyjádření Jiřího Ovčáčka. Pokud Ovčáček řekne, že tlumočí názory pana prezidenta, tak to berte jako názory pana prezidenta.

Lidovky.cz: Odborníci pana mluvčího ale kritizují, že vystupuje ze své role a stává se dokonce politickou figurou. Když je všechno v pořádku, proč jste v České televize řekl, že si necháte udělat analýzu tweetů Jiřího Ovčáčka?

Protože mě k tomu někdo vyzýval. Jako normální úředník se rád na něco podívám a nechci dělat unáhlené závěry. Nejsem uživatelem sociálních sítí, nemám Twitter a nemám Facebook. Pro mě tahle moderní doba prostě není. Když něčemu nerozumím, tak si to nechám vytáhnout. Zachytil jsem stejnou informaci (pozn. kritika Ovčáčkova Twitteru), nespokojenost, kterou si pro dobro kanceláře nechám prověřit. Nehledejme v tom špiónství, nehledejme v tom žádnou zákeřnost. Když něčemu nerozumím a jsem k něčemu vyzván, tak si myslím, že je dobré si to prověřit a pak podat odpověď.

Lidovky.cz: Spíš se snažíme dopídit, jestli je ten účet soukromý nebo ne. Téměř každý mluvčí či novinář má ve smlouvě či v etickém kodexu uvedeno, že odděluje své stanovisko a stanovisko média či instituce, kterou zastupuje.

Samozřejmě mohu promluvit s panem Ovčáčkem a řeknu mu, aby označoval, kdy mluví za sebe a kdy mluví za pana prezidenta. Říkám ale, že 99% výstupů, kdy mluví ústy pana prezidenta, to znamená na tiskových konferencích či jinde, tak to má prokonzultováno s panem prezidentem. To je pravda.

VIDEO: JIří Ovčáček v DVTV o svém Twitteru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Uvedu vám tedy příklad jednoho tweetu, jak jste chtěl. Ovčáček použil fotku umělců ze skupiny Ztohoven u soudu a k tomu napsal: „Tvář novodobého českého fašismu.“ To si přesně myslí i pan prezident?



Prosím, teď mě nechytejte za jedno slovíčko. Neříkejme procentuálně, jestli toto je to správné procento. Rozumím, kam se mi snažíte dotlačit. Můžu a udělám to. S panem Ovčáčkem si promluvím, aby uváděl informace, které jsou jeho ryze jeho vlastní názor. Mohu ho požádat a požádám ho, aby legitimizovat soukromý twitterový účet, aby uvedl jestli je soukromý nebo pracovní, to mohu. Mohu mu to dát do pracovní smlouvy. Teď se mě nesnažte chytit na jednom z 500 příspěvků na twitteru, jestli tento konkrétní má zkonzultovaný s panem prezidentem, to po mě nemůžete chtít.

Lidovky.cz: Kdy a kdo udělá tu analýzu, o které jsem mluvil v ČT?

Tu analýzu udělám já sám. Vyjedu si tu komunikaci, jeden den si udělám trochu volnější a pročtu si tu komunikaci. Řekněme třeba za posledních 14 dnů. Předpokládám, že tam nic závažného nezajdu. Samozřejmě ve vybraných věcech promluvím s panem prezidentem, jestli má o nich povědomost a tím je pro mě analýza hotová.

Lidovky.cz: Podle naší analýzy ale pan mluvčí přiostřuje a počet kontroverzních příspěvků stále stoupá...

Pane kolego, vy si můžete myslet co chcete. Vaše analýzy jsou vaše analýzy. Nikdo vás k nim nevyzýval. Já si udělám vlastní, to prosím ponechte na mě.