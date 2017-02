U Krajského soudu v Plzni začal 8. února proces s Janem Silovským obžalovaným z... | foto: ČTK

PLZEŇ Krajský soud v Plzni poslal dvaadvacetiletého Jana Silovského ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku na tři a čtvrt roku do věznice s dohledem. Silovský je první Čech souzený za to, že se chtěl přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Zároveň soud uložil Silovskému ochranné ambulantní psychiatrické léčení, což navrhoval státní zástupce i obhajoba. Podle obžaloby z prosince 2016 hrozilo Silovskému za přípravu teroristického útoku 12 až 20 let vězení, případně doživotní vězení.

Státní zástupce ale v závěrečné řeči navrhl posuzovat jednání obžalovaného podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stadiu přípravy, kde hrozí trest tři až 12 let vězení. Soud se k této kvalifikaci přiklonil.

Žalobce navrhoval čtyřleté vězení, obhajoba zproštění obžaloby, případně podmíněný trest. Sám Silovský v závěrečné řeči vyjádřil lítost nad tím, že chtěl odjet do Sýrie, znovu by to už neudělal, řekl dnes v jednací síni.