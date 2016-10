Lidé viděli v akci bojové vrtulníky základny, ale také historickou techniku. Letové ukázky odstartoval průlet stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Ve vzduchu pak lidé viděli kupříkladu i MiG-15; tyto stíhací letouny působily jako první na náměšťském letišti po jeho dokončení v roce 1960, než je po pěti letech na dlouho nahradily sovětské bombardéry Su-7. V letovém programu byly ukázky bojových zásahů, ale také hašení pole pomocí policejního vrtulníku či průlet historických dvouplošníků.



Řada letounů byla otevřena k prohlídkám na zemi. Mezi nimi kromě vrtulníků i bitevní letoun Su-22 či cvičný akrobatický letoun Z-42. Návštěvníci mohli vidět i dálkově ovládaný komplet BOŽENA 5 určený k odminování terénu a protiletadlový raketový komplet.

Na základně pracuje zhruba 1100 lidí, převážně vojáků z povolání. Po roce 1989 se piloti zapojovali i do zahraničních vojenských misí, v poslední době hlavně v Afghánistánu, řekl velitel základny Petr Čepelka.



Oslavy výročí zahájila základna pátečním slavnostním nástupem v Náměšti nad Oslavou, jehož se zúčastnili i bývalí velitelé základny. Přijel také válečný veterán Emil Boček, který se letos v červenci ve svých 93 letech znovu proletěl nad Anglií ve stíhačce Spitfire. Novinářům řekl, že do Náměště jezdí už 26 let, tehdy podle něj ještě základna měla „normální mašiny“, tedy proudové letouny. „Tady v těch vojenských vrtulnících nemusím létat, protože to dělá takový rámus,“ řekl.

Letecké útvary posádky Náměšť nad Oslavou byly založeny 1. října 1956. Byl to 20. stíhací letecký pluk se zabezpečovacími útvary. Nejprve působil na letišti v Čáslavi. Na nové letiště u Náměště nad Oslavou se přesunul 14. ledna 1960. V průběhu let prošel pluk řadou změn. V roce 2013 se do Náměště natrvalo přesunuly vrtulníky z Přerova a provoz proudových letounů byl v Náměšti ukončen. Od prosince 2013 náměšťská základna funguje jako 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec.