Oznámil to ve středu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jeho upozornění na sněžení na horách platí od středečního večera do pátečního poledne. Se silným větrem by lidé měli podle meteorologů počítat ve všech krajích s výjimkou Zlínského od čtvrtečního poledne do pátečního poledne.

„Ve čtvrtek vítr postupně zesílí na silný s nárazy kolem 72 kilometrů v hodině, na horách kolem 108 kilometrů v hodině. Rychlost větru bude vrcholit v noci na pátek, během pátečního dne bude vítr postupně slábnout,“ uvedl ČHMÚ.

V souvislosti se silným větrem by se lidé měli mít na pozoru před možným lámáním větví, případně vyvracením stromů. Zároveň by měli zkontrolovat nebo zabezpečit vánoční stromy na náměstích. Při jízdě na hory by řidiči měli sledovat dopravní zpravodajství a používat zimní výbavu. Současně by lidé měli omezit horské túry a nevydávat se zejména na hřebeny.