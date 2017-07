Umělkyně se na Slovensku svlékly donaha. Nyní čelí trestnímu oznámení

BRATISLAVA Čtyřhodinové vystoupení německé a izraelské umělkyně v podchodu v západoslovenském městě Topoľčany muselo být v polovině přerušeno kvůli nahotě na veřejnosti. A na umělkyně nakonec podal trestní oznámení šéfredaktor místních novin, který se na představení ani nebyl podívat, ale psal o něm na základě fotografií, uvedl v sobotu slovenský list Denník N.

Umělkyně čelí podezření z výtržnictví, za což by jim mohly hrozit až tři roky vězení. „Bylo to velmi poetické, rodinné představení o vztazích, jen pár minut byly nahé. Ale nebylo tam nic vulgárního,“ řekla deníku Zuzana Godálová z pořádajícího občanského sdružení Nástupište 1-12. „V podchodu jsou městské kamery, takže mi hned volali z města, ať si raději dají něco přes sebe, aby nebyly problémy,“ dodala. Vystoupení tedy Bar Altarasová a Roni Katzová v půlce přerušily a oblékly se. Godálová pak byla předvolána na policii, vypovídat má příští měsíc.

Sdružení Nástupište 1-12 pořádá kulturní akce v podchodu na nástupiště topoľčianského autobusového nádraží.

„Kdyby to bylo za zavřenými dveřmi jako normální kulturní akce, tak s tím nemám problém. Ale lidi se přece nemusí koukat na nějaké nahé ženské, když nechtějí,“ uvedl šéfredaktor regionálních novin Ondrej Šomodi, který si na nahotu stěžoval. „Problém je v tom, že (lidé z Nástupiště) nedokážou pochopit, že nehodnotím co je a co není umění, ale to, že se to odehrávalo na veřejném prostranství, kudy chodí desítky lidí.“

Sdružení ironicky upozornilo na dvojí metr v přístupu k ženskému tělu: dominantou hlavního městského náměstí se stalo „obrovské ženské poprsí přetékající z příliš těsného korzetu na reklamním poutači kdysi oblíbeného místního piva“, zatímco vzpomínané představení Praktiky lásky vůbec „nebylo sexistické“. O představení byla v předstihu informována radnice i policie a neměly námitky, či alespoň žádný zákaz nepřišel. Godálová považuje za paradoxní, že obě umělkyně odehrály své představení i v Polsku, které je ještě katoličtější zemí než Slovensko, „ale tam to vůbec nikomu nepřekáželo“.

Denník N připomněl, že před devíti lety přišel ředitel jedné slovenské galerie o místo kvůli výstavě mužských aktů.