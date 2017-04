Kvůli pádu ženy do kolejiště dvě hodiny nejezdilo metro trasy C

PRAHA Linka C pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc ve středu zhruba dvě hodiny nejezdila. Ve stanici I.P. Pavlova před 13:00 zřejmě záměrně skočila pod vlak asi třicetiletá žena, s vážným zraněním hlavy byla převezena do vinohradské nemocnice. Oznámili to mluvčí pražské policie a záchranné služby Tomáš Hulan a Jana Poštová.

Ve 14:38 byl provoz metra v daném úseku obnoven, uvedl na svém webu dopravní podnik. Po dobu přerušení provozu jezdily mezi Pražským povstáním a Florencí místo metra autobusy. Policie okolnosti události vyšetřuje. Podle Hulana ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na pádu či skoku ženy do kolejiště podílel někdo další nebo že to byla nešťastná náhoda. „S největší pravděpodobností se jednalo o cílené jednání ženy,“ doplnil mluvčí.

Záchranáři podle Poštové zajistili u zraněné základní životní funkce a v umělém spánku ji předali k další péči do vinohradské nemocnice. Osoba byla vyproštěna a předána @zzshmp. Případ si přebrali hasiči pražského dopravního podniku a Policie ČR. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 26. dubna 2017