‚Nebezpečný extremista.‘ Útočník z Manchesteru se nedávno vrátil ze Sýrie

„Nyní víme jen to, co nám řekli britští vyšetřovatelé: Jistý britský občan, libyjského původu, který se náhle zradikalizoval po cestě do Libye a pak zřejmě do Sýrie, se rozhodl spáchat tento atentát,“ řekl Collomb stanici BFMTV.



Na otázku, odkud ví, že byl Abedi v Sýrii, ministr vnitra uvedl, že jde o informace francouzských a britských tajných služeb. Zda měl 22letý Brit s libyjskými kořeny podporu nějaké širší teroristické sítě, podle Collomba zatím ale není jasné. „V každém případě měl vazby na Islámský stát, které jsou prokázané,“ řekl.

Že se předpokládaný útočník z Manchesteru, který zabil 21 lidí a desítky dalších zranil, zřejmě před časem vrátil do Británie z Libye, řekla ve středu také britská ministryně vnitra Amber Ruddová. O jeho údajném pobytu v Sýrii se ale nezmínila.

Utekli před Kaddáfím

Abedi se narodil v Manchesteru libyjským rodičům, kteří do Británie přišli jako uprchlíci ve snaze uniknout pronásledování ze strany režimu někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího.

Salfordská univerzita sídlící nedaleko Manchesteru potvrdila, že Abedi byl jejím studentem. Nejmenovaný spolužák deníku The Times řekl, že Abedi se nedávno vrátil z Libye. List připomněl, že v Libyi fungují tábory, v nichž je možné absolvovat teroristický výcvik. „Před třemi týdny odjel do Libye a před pár dny se vrátil,“ prohlásil student. Krátce před útokem prý přijel Abedi do Manchesteru vlakem z Londýna.

Věřící z mešity na manchesterském předměstí Didsbury uvedli, že Abediho otec mešitu dříve pravidelně navštěvoval, nyní ale žije - stejně jako Abediho sestra - v Libyi. Odjeli tam prý hned po revoluci z roku 2011, při níž byl zabit diktátor Kaddáfí. Je možné, že bratři mezi oběma zeměmi od té doby cestovali.

Policie v úterý prohledala Abediho dům v Manchesteru a rovněž v rámci vyšetřování zadržela 23letého muže. Podle zpráv britských médií se patrně jedná o bratra Salmana Abediho. Salmana popsali sousedé jako vysokého, štíhlého mladíka, který často nosil tradiční islámský oděv. Prakticky nikdo ze sousedů ho ale blíže neznal.

Tvář plná nenávisti

Podle imáma z mešity, kterou Abedi navštěvoval, byl mladík nebezpečným extremistou. „Vždy reagoval nenávistně, když jsem odsuzoval Islámský stát. Vídával jsem v jeho tváři nenávist a bylo mi jasné, že mě nemá rád. Jeho čin mě nepřekvapuje,“ popisoval svou zkušenost britskému listu The Daily Telegraph Mohammed Sajíd El-Saítí z mešity, která je známa jako dlouhodobě umírněná, moderní a liberální.

„Jeho otce Abu Ismaila to strašně zasáhne,“ citoval deník The Guardian zdroj blízký Abediho rodině. „Vždy se ostře stavěl proti ideologii džihádu. A Islámský stát, to ani není džihád, to jsou kriminálníci. Rodinu to zničí.“



Při útoku na multifunkční halu v severoanglickém Manchesteru, kde koncertovala americká zpěvačka Ariana Grandeová, zahynulo v noci na úterý 22 lidí, včetně osmileté holčičky, a dalších 59 osob utrpělo zranění. Zatím není jasné, zda předpokládaný atentátník Abedi jednal sám, nebo mu pomáhali další lidé.

K akci se přihlásilo radikální hnutí Islámský stát, podle agentury Reuters byla ale v jeho prohlášení řada nesrovnalostí. Agentura Reuters upozornila, že IS neuvedl jméno atentátníka, ačkoli tak při svých útocích zpravidla činí. Naopak na sociální síti telegram psal o tom, že nálož byla „nastražena na shromáždění křižáků“. Agentura Amak, kterou islamisté ke komunikaci se světem používají, poněkud odlišně zpočátku tvrdila, že útok spáchala „skupina útočníků“. Toto tvrzení bylo podle agentury Reuters později smazáno.