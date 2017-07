Nejhorší úroda ovoce od roku 1990. Příčinou jsou především jarní mrazy

PRAHA Letošní rok přinesl nejhorší úrodu ovoce od roku 1990. Příčinou jsou především jarní mrazy, které poškodily meruňky, broskve, třešně i švestky. Zatímco u třešní se to projevilo i na cenách – někde i přes 160 korun za kilogram, u nejvíce zasažených meruněk si toho zákazník ani nevšiml.

Cena tohoto ovoce, jehož produkce se propadla o 80 procent, dokonce klesla. „V Řecku, Itálii i jinde na jihu se meruňky nadprůměrně urodily, a tak ceny klesly. Lidé bez problémů nakupovali dovozové meruňky v supermarketech v akcích i pod třicet korun za kilogram, což tu hodně dlouho nebylo. Supermarketům je jedno, kde ovoce vezmou, zajímá je nízká cena,“ říká k tomu Martin Ludvík z Ovocnářské unie.



Jen jarní mrazy nicméně zničily čtvrtinu domácí úrody. Škoda činí zhruba půl miliardy korun. Největší bude u jablek, která tvoří až 80 procent produkce v intenzivních sadech.

Vliv chladného počasí na úrodu je čím dál častější. Za posledních 11 sezon mrazy úřadovaly šestkrát. Ovocnáře a zemědělce obecně navíc v posledních letech častěji trápí i sucho. To u ovoce ovlivňuje především velikost plodů. A čím menší plod, tím nižší výnos z něj. Kvůli nedostatku vláhy jsou jablka méně sladká a šťavnatá. Nedostatek vody se navíc patrně promítne i do sklizně příští rok.

Počasí má čím dál větší vliv

Supermarkety se shodují na tom, že se očekává nižší úroda například u hrušek, švestek i jablek. Méně bude také brambor. Do cen by se to podle nich promítnout nemělo. Záleží ale právě také na tom, jaká je úroda v zahraničí. Například v únoru kvůli suchu a mrazům ve Španělsku výrazně podražila zelenina.

Vliv počasí na zemědělskou produkci má vzestupnou tendenci. V roce 2015 dosáhly zemědělské plodinové škody půl miliardy korun, loni to byla miliarda. Letos je situace horší. Už nyní činí odhadované škody na plodinách tři miliardy korun.