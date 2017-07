Nejlepší válečný film všech dob? Nolanův Dunkerk sbírá absolutní hodnocení

Nové a dlouho připravované válečné drama Dunkerk režiséra Christophera Nolana mělo americkou premiéru v pátek 14. července (česká je plánovaná na 20. července). Už teď je ale jasné, že jde o frontální útok na kritiku, která film zahrnuje neskrývaným obdivem a absolutními hodnoceními.

Válečná operace Dynamo se nepodařila úplně podle plánu - spojený expediční sbor Belgie, Británie, Kanady a Francie zůstal uvězněn na plážích u francouzského města Dunkerk (francouzsky Dunkerque). Psal se rok 1940, počátek války, a Němci postupně kolem sboru stahovali smyčku. Následovala nejslavnější evakuační akce v lidských dějinách, kterou sám Churchill označil za „zázrak u Dunkerku.“ Přes 300 tisíc spojeneckých vojáků se v chaotické situaci dostalo do bezpečí.

Nový snímek Christopera Nolana je vyprávěním z pohledu tří účastníků této masivní akce. V hlavních rolích se představili Tom Hardy (Šílený Max, seriál Taboo) a Cilliana Murphy (který si mimo jiné zahrál Josefa Gabčíka ve snímku Anthropoid na motivy atentátu na Reinharda Heydricha). Ačkoliv je ještě příliš brzo mluvit o číslech návštěvnosti, je jasné, že snímek má, alespoň co se týče kritiků, vyhráno. Dunkerk má na serveru Rotten Tomatoes úžasných 98% (údaje z 18. července). „Dukerk je film, ke kterému Nolan směřoval celý svůj život. Je to jeho mistrovské dílo a nepochybně zatím nejlepší film roku,“ rozplývá se nad filmem Rosie Fletcherová ze serveru Digital Spy. „Není to jen nejlepší Nolanův film, je to nejlepší válečný snímek několika desetiletí,“ říká o Dukerku Joanna Langfieldová z The Movie Minute. „Podívejte se na to na té největší obrazovce, kterou najdete. Až tak je to pohlcující,“ napsal Philip Concannon ze serveru The Skinny.

Christopher Nolan se jako režisér zviditelnil v roce 2000 kdy jeho snímek Memento obdržel nominaci na Oscara za nejlepší původní scénář. Skutečné slávy se mu ale dostalo hlavně díky výborně přijaté trilogii o Batmanovi. Jeho posledním velkým zářezem byl snímek Interstellar z roku 2014.