Nejrozsáhlejší státní zakázka? 130 úřadů plánuje koupit najednou přes 1400 aut

Praha Tak rozsáhlá státní zakázka se v dějinách České republiky ještě neodehrála. Deset ministerstev se spojilo v jednom tendru, v rámci něhož pořídí automobily pro sebe i podřízené organizace, což dohromady dělá 130 úřadů. Předpokládaná cena přesahuje 800 milionů korun, dodáno má být více než 1400 osobních vozů.

Soutěž není unikátní jenom svým rozsahem. Ojedinělé je i to, že se tolik ministerstev zvládlo domluvit na společném nákupu – bez ohledu na to, jakou stranu reprezentuje člověk v jejich čele.

Už by se tak neměly opakovat případy, z nichž jeden popsaly LN minulý týden. Jaderný úřad přichystal požadavky na nákup nových aut tak, že splnit je mohl pouze jediný dodavatel – Škodovka. Sám úřad přiznal, že to udělal úmyslně, protože je na škodovky zvyklý.

Ne nadarmo se o státní správě traduje, že utendrů na auta se automaticky počítá s„vlasteneckou přirážkou“ pro mladoboleslavskou fabriku. Jenomže takhle to podle zákona být nemá. Když teď dává tendr dohromady tolik různých lidí, možnost šití na míru sevýrazně omezuje.



„Zadávací dokumentace byla odsouhlasena všemi deseti resorty, teď probíhají schvalování před samotným vyhlášením zakázky vrámci ministerstva financí jako centrálního zadavatele. Zakázku vyhlásíme nejpozději v září,“ potvrdil LN náměstek ministra pro audit Tomáš Vyhnánek, který má supertendr na starosti.

Do nákupu aut na roky 2018 a2019 se nezapojily pouze resorty vnitra, zemědělství, práce a zahraničí. Není to proto, že by o projektu pochybovaly, jen už měly svoje vlastní zakázky na vozidla rozjednané, případně dodávky na zmíněná léta rovnou zajištěné. Až jim tyto smlouvy doběhnou, hodlají se ke společnému nákupu přidat také.