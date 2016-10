Nejvíce mrtvých v hollywoodských filmech: vedou Strážci Galaxie, umístil se i Pán prstenů

Top 10 "nejsmrtelnějších“ filmů z Hollywoodu: 1. Strážci Galaxie (orig. Guardians of the Galaxy, 2014) – 83,871 2. Drákula: Neznámá legenda (orig. Dracula Untold, 2014) – 5,687 3. Nejhorší obavy (orig. The Sum of All fears, 2002) – 2,922 4. Pán prstenů: Návrat krále (orig. The Lord of the Rings: Return of the King, 2003) - 2,798 5. 300: Vzestup říše (orig. 300: Rise of an Empire, 2014) – 2,234 6. Pán prstenů: Dvě věže (orig. Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) – 1,741 7. Matrix Revolutions (orig. The Matrix Revolutions, 2003) – 1,647 8. Hobit: Bitva pěti armád (orig. The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014) – 1,417 9. Statečné srdce (orig. Braveheart, 1995) – 1,297 10. Avengers (orig. The Avengers, 2012) – 1,019