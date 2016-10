Dva byli propuštěni, třetí muž je podezřelý ze spoluúčasti na plánování atentátu. Jde o Syřana, který byl nájemcem bytu v Chemnitzu, v němž se našla výbušnina.

O spolupráci při pátrání po dvaadvacetiletém Džábiru Bakrovi v sobotu požádali němečtí policisté i své české kolegy. Informace o tom, že by byl v Česku nebo tam směřoval, ale nemají. Podle mluvčího českého policejního prezidia Davida Schöna byl na muže už ale vydán evropský zatýkací rozkaz.

„Všechny hlídky v terénu mají informace o tomto muži, ale není žádný předpoklad nebo indicie, že by se pohyboval na území České republiky,“ řekl v neděli Schön.

„Zatím nemáme žádné nové informace k případu,“ uvedl v neděli ráno mluvčí policie v Drážďanech. Podle něj dostala policie přes 80 tipů, žádný z nich ale nevedl k zadržení podezřelého. Mluvčí dodal, že mnoho policistů je stále rozmístěno ve čtvrti v Chemnitzu, kde se v sobotu uskutečnila rozsáhlá policejní operace. Při ní policisté vnikli do domu na sídlišti, kde v jednom bytě našli několik stovek gramů výbušniny, mnohem silnější než trinitrotoluen (TNT).

Cílem mohlo být letiště v Berlíně

Policie od soboty pátrá po dvaadvacetiletém Syřanovi Džábiru Bakrovi, který podle informací německé civilní kontrarozvědky měl plánovat bombový útok. Co bylo jeho cílem, ale není známo. Podle některých informací z tisku mohlo být terčem německé letiště v Berlíně. V sobotu byla zvýšena bezpečnostní opatření na obou tamních letištích Schönefeld i Tegel, kde také probíhají od soboty kontroly aut a autobusů kvůli pátrání po Syřanovi z Chemnitzu.

V sobotu policie zadržela tři muže, kteří byli s podezřelým Syřanem v kontaktu. Dva zatkla na hlavním nádraží v Chemnitzu a jednoho na sídlišti Fritze Heckerta. V neděli mají stanout před soudcem. Podle mluvčího zemské kriminální policie by proti nim mělo být zahájeno vyšetřování kvůli podezření z přípravy protistátního násilného činu, za nějž hrozí tresty od šesti měsíců do deseti let vězení.

Kvůli operaci na chemnitzkém sídlišti Fritze Heckerta, v němž žije mnoho migrantů, policie v sobotu evakuovala asi stovku lidí. Většina z nich se mohla v neděli v noci vrátit domů. Jen dům, v němž byla nalezena výbušnina, zůstává uzavřen, řekl mluvčí zemské policie.