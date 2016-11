Lidé přece sami vidí, že se silnice, dálnice a železnice buď stavějí, nebo nestavějí, že se mýto vybírá, nebo nevybírá, že registry vozidel, řidičů a dopravců fungují, nebo ne, a je zřejmé, zda se vyčerpal veškerý rozpočet evropských dotací za minulé programovací období.



Musím konstatovat, že mi dnes koaliční kolegové ze sociální demokracie ukázali, že jsem stále politický naivka. To, co předvádějí, je neuvěřitelné! Chápu, že po zpackané výměně ministrů potřebují tuto „politickou sebevraždu“ zamlžit tématem, které by pomohlo mediálnímu prostoru rychle na toto absolutní selhání zapomenout – a proto zaútočili na ministerstvo dopravy a na mě.

Absurdní zpochybňování faktů

Proč si vybrali právě mě, tomu rozumím. Mít na ministerstvu někoho, kdo může potvrzovat to, co říká Babiš (že se stát a ministerstvo mají řídit jako firma a že se má hospodařit transparentně ve prospěch občanů), je pro ně krajně nepříjemné. Navíc byli zvyklí na to, že v resortu úspěšně operovaly spřízněné firmy, a ty jsou dnes velmi rozezleny, že staré pořádky už neplatí.



Zpochybňovat hromadu dobrých kroků a označovat úspěchy za neúspěchy – za to by se nemuseli stydět ani hrdinové Orwellových románů.

Proto chci připomenout, co se nám za poslední dva roky povedlo. Stabilizovali jsme celý resort včetně ŘSD a rozhýbali jsme stavební trh. Ti, co poukazují, že dopravní stavitelství letos oproti roku 2015 pokleslo cca o 20 procent, rádi zapomínají, že minulý rok byl v dlouhodobém horizontu rekordní. Převedli jsme nádraží z ČD na SŽDC – nádraží se tak budou moci opravovat z evropských peněz a České dráhy se mohou soustředit na svůj základní byznys – přepravu osob a zboží.

Vyřešili jsme problém s nevýhodně uzavřenou smlouvou na mýto z roku 2006 a zahájili jsme očekávanou soutěž na technologicky neutrální mýtný systém po roce 2019. Vysoutěžili jsme Mýtného manažera, schválili koncepci rozvoje mýta a připravujeme nový tendr, který bude vypsán v polovině příštího roku... A to zdaleka není vše.

Chci všechny ubezpečit, že nevidím žádný důvod vyslyšet výzvy ze sociální demokracie a rezignovat. Do konce volebního období budu dělat všechno pro to, abych dokázal, že se ministerstvo dá řídit jako rodinná firma, ať se moji kritici třeba postaví na hlavu. A sobě slibuji, že o našich úspěších budu v médiích více mluvit.