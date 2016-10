„Masová migrace znamená ohrožení existence Evropy, jakou ji známe a chceme mít. Je vykročením ke změně národnostních, etnických, kulturních i hodnotových poměrů na našem kontinentě,“ varoval Klaus. „Ničivá sociálně-inženýrská ideologie multikulturalismu hrozí rozložit nejen Evropskou unii, ale i poměry v jednotlivých členských zemích,“ dodal.

VIDEO: Politici oslavili státní svátek na Vítkově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ideály svobody, na nichž se zrodila republika a které vedly k odporu proti totalitám minulého století, byly podle Klause nahrazeny chimérou rovnosti, zhoubná je i šířící se politická korektnost. „Namísto péče o celek se ideálem stal koncept společnosti jako seskupení menšin,“ poznamenal Klaus. Lidé by si to vše měli podle něj uvědomit, „aby - až si za dva roky budeme připomínat sté narozeniny našeho státu - bylo ještě co slavit“.

Klaus se ve svém projevu také letmo dotkl pnutí na politické scéně, kterou vyvolal spor kolem neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu. Exprezident to označil za vyvolání „nebezpečného a riskantního politického konfliktu“, kterým by státní svátek neměl být znevažován.

Na závěr shromáždění Klaus převzal Pamětní kříž Českého svazu bojovníků za svobodu za podporu vlastenectví a rozvoj demokracie.