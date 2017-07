Čeští Macronovci založili hnutí. Na nalezení lídra mají ale jen deset dní

PRAHA Proevropské, progresivní a liberální. Těmito slovy popsal nově založené české politické hnutí jeden z jeho zakladatelů Petr Bouška. „Tak jo!“ se inspirovalo u hnutí nedávno zvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona En Marche! (Vpřed). Než se pustí do letošních parlamentních voleb, chce hnutí najít svou tvář.

„Říkali jsme si, že nemáme koho volit. A čekali jsme, až někdo něco založí. Jenomže, když se tak nestalo, proč bychom to nezkusili my,“ popisuje pro server Lidovky.cz začátky hnutí Petr Bouška, který spolu s několika dalšími lidmi novou iniciativu „Tak jo!“ založil.

Impulsem pro vznik hnutí prý byla dlouhodobá reflexe nad tím, že v Česku chybí proevropská liberální strana. Bouška studoval Mezinárodní vztahy a politologii v Ženevě, poté pracoval osm let na burze a nyní funguje v rámci organizace Demokracie 21. Dalšími lidmi z hnutí jsou například arabista Přemysl Kubát nebo Ondřej Koutský, který dříve pracoval v České televizi. „Jsme skupina aktivních občanů, kterým není lhostejná budoucnost naší země,“ podotkl.

Elektrošok před volbami

Ambice nově utvářeného hnutí nejsou vůbec malé. Hnutí posbíralo stovky podpisů a aktuálně sestavuje s týmem expertů finální podobu programu, s nímž by chtěli vyrazit do boje v letošních parlamentních volbách. Zatím se v první vizi programu objevují témata jako evropská politika, vzdělávání, elektronický stát, vyspělé technologie, udržitelný rozvoj či návrh pro vyrovnaný rozpočet.

Program se ale bude rozšiřovat. „Není, co ztratit. Nový vítr do české politiky je nutný. A elektrošok založení něčeho nového těsně před volbami taky není úplně špatný nápad,“ mínil Bouška.

Nápad vznikl již v lednu. Posledním popostrčením pro skupinu lidí bylo setkání s volebním týmem nedávno zvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který ve Francii rovněž vytáhl do voleb s nově vzniklým hnutím.

„Setkali jsme se s mnoha lidmi z jeho volebního štábu. Lex Paulson, který dělal volební kampaň Emmanuelu Macronovi i Baracku Obamovi, nám slíbil, že by nám pomohl s kampaní. To už jsme měli základ, na kterém by se dalo stavět,“ popsal Bouška se slovy, že právě lidi z Paříže partu Čechů k založení hnutí „dokopali“. Poradili jim i strategii.

V červenci si tak založili facebookovou stránku, oficiální webové stránky by se měly spustit do několika dní. Na ministerstvo vnitra dodávají potřebné materiály a stanovy, aby se kampaně mohli zúčasnit. Stýkají se rovněž s lidmi z různých neparlamentních nebo regionálních hnutí. Podle Bouškových slov chce hnutí především lidi propojovat a inspirovat. Projití pomyslnou vstupní branou do politiky pro hnutí „Tak jo!“ má ale dvě překážky. První z nich je sestavení kandidátky do poloviny srpna a nalezení hlavní tváře.

Slabinou může být absence „českého Macrona“

Počátek hledání a oslovování potenciálních lídrů se datuje k červnu tohoto roku. Podle zakladatelů to ale nemělo tehdy ještě smysl, proto s oslovováním začíná pořádně a znova až nyní. „Je nesmysl do toho tlačit lidi, kteří jsou již známí, či nejsou slučitelní s politickou kariérou jako jsou například novináři nebo protikorupční aktivisté. Nikdo nám nemůže říct ano, dokud neukážeme, že nejsme další Kroměřížská výzva, která chce něco říct, ale nikoli udělat,“ vysvětlil Bouška.

Slabinou hnutí ale může být právě absence výrazné osobnosti, jakou ve Francii představuje Emmanuel Macron. „Myslím si, že tahle slabina se vyřeší. Pakliže ne, tak do voleb nepůjdeme. Nedávalo by to smysl. Nechceme tříštit hlasy proevropských stran (Piráti, Zelení, STAN, TOP 09) bez velkých tváří. Šance tady je. A zbývá nám deset dní je k tomu přesvědčit. Jsme v kontaktu se spoustou organizací, regionálních hnutí a malých stran,“ popisuje postup při hledání osobnosti pro hnutí „Tak jo!“ Bouška.

Varianta namísto TOP 09

Strana má podle slov svých zakladatelů ale co nabídnout, a to nový přístup takzvaně odzdola. „Chceme nabídnout věci neřešit zeshora, ale právě naopak – od lidí. Také nemáme žádného mecenáše, který by nám platil hnutí. Snažíme se lidi hlavně propojit. V tom je náš přístup jiný,“ dodal Bouška. Přiznává ale, že obecně nová hnutí nebývají v České republice pro voliče ideální volba, protože vzbuzují nedůvěru. Tak by jejich novota mohla být v politickém ringu nevýhodou.

Hlavním účelem pro ně je propojit strany proevropského směru. Mezi nimi jmenoval Bouška například Zelené nebo Piráty. „Naše hnutí nabízí proevropský, progresivní, liberální a inovativní přístup,“ slibuje Bouška. Dle reakcí lidí ale Bouška cítí, že poptávka po novém hnutí v Česku je. Lidé podle něj nechtějí volit tradiční strany. Mezi ně zařazuje i hnutí ANO Andreje Babiše. „Co se týče chování a struktury jeho strany, od tradičních stran se ničím neliší,“ uvedl.

„Něco nového jsou možná Piráti. Pro mnoho lidí jsou ale nevolitelní, protože jsou špatně uchopitelní. A spousta lidí nebude volit například ani TOP 09, která v několika bodech bude mít poměrně podobný program jako my. Je proevropská, klade důraz na vzdělávání, nicméně někteří lidé, mezi které se počítám i já, tuto stranu kvůli osobám, jako je například Miroslav Kalousek, volit nemohou,“ podotkl Bouška.

Macronovo hnutí je inspirací, nikoli předlohou

Byť se Petr Bouška osobně s Emmanuelem Macronem nikdy nesetkal, navázal vazby s lidmi z jeho hnutí. Přiznává, že tyto vazby jsou poměrně silné. „Macron nám byl inspirací v tom, jak je možné postavit hnutí na pouhém nadšení,“ řekl.

Odmítá ale, že by program byl postavený na tom Macronově, byť se v několika bodech údajně slučuje. „Naše souhra – mluvím o energii, pragmatické vizi, proevropství a orientaci na budoucnost – nás spojuje,“ podotknul Bouška. „Nejsme ale ve všem stejní, nechceme kopírovat program hnutí En Marche! V mnoha věcech jdeme dál, jsme inovativnější. Nechceme strhnout celou zemi, chceme oslovit část populace.“

Hnutí mělo mít původně jiný název, a to NEOhnutí. Zakladatelé si ale uvědomili, že takové jméno může evokovat názvy jiných organizací, jako jsou například Neovlivní (investigativní deník) či Nesehnutí (Nezávislé sociálně ekologické hnutí). Přemýšleli i o převzetí názvu Macronova hnutí En Marche!, ale překlad názvu „Vpřed!“ podle nich nezní v českém jazyce příliš dobře.

„Nebylo by to úplně ideální. Jedním z nápadů byl i název „Tak jo!“. Andrej Babiš v našich myšlenkách vůbec nebyl. Jednalo se o impulzivní odpověď na otázku: ‚Proč bychom do toho nešli?‘. Zvolali jsme tedy ‚tak jo‘“. Název by se ale mohl v budoucnu změnit.