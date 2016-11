Šťovíček byl jediným kandidátem na post prezidenta. Původně se chystal kandidovat i šestasedmdesátiletý Ječmínek, ale nakonec si to rozmyslel. Volební valná hromada tak byla poklidná.



„Myslím si, že je to dobře pro Autoklub. Kdyby byli dva kandidáti, tak by to Autoklub určitým způsobem rozdělovalo. Pan Ječmínek udělal rozumné a racionální rozhodnutí, které zklidnilo situaci,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý Šťovíček ČTK před volbou. V ní získal 266 z 281 platných hlasů. Novým prvním viceprezidentem se stal Stanislav Minářík.

Nový šéf Autoklubu si před sebe stanovil tři základní cíle - zajistit financování AČR i ze soukromých zdrojů, zlepšit práci s mládeží a výrazně více se věnovat i takzvanému obecnému motorismu.

„Chci aby Autoklub nebyl závislý na státních dotacích a vlastní drobné činnosti. Jsme jediný sportovní svaz, který podobné partnery nemá,“ řekl Šťovíček k hlavnímu úkolu. Marketingově spolupracovat by chtěl zejména s automobilkami a firmami, které jsou s motorismem propojeny. „To je můj první cíl, abychom nebyli odkázáni jen na státní finance,“ uvedl.