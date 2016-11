Podle premiéra Sobotky je třeba počkat na to, jaká bude reálná politika nového prezidenta USA Trumpa, jak bude vidět třeba vztahy s EU nebo Ruskem.

Podle premiéra Sobotky je třeba počkat na to, jaká bude reálná politika nového prezidenta USA Trumpa, jak bude vidět třeba vztahy s EU nebo Ruskem.

Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová varovala zvoleného prezidenta Donalda Trumpa před izolacionismem. Devětasedmdesátiletá československá rodačka to uvedla v dnešním rozhovoru s britským deníkem The Guardian. Po Trumpově překvapivém vítězství v úterních volbách mu prý také řekla, že USA musejí hrát klíčovou roli v Severoatlantické alianci. "NATO je zásadní. Vzájemně za sebe neseme zodpovědnost," dodala někdejší šéfka diplomacie v interview.

Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová varovala zvoleného prezidenta Donalda Trumpa před izolacionismem. Devětasedmdesátiletá československá rodačka to uvedla v dnešním rozhovoru s britským deníkem The Guardian. Po Trumpově překvapivém vítězství v úterních volbách mu prý také řekla, že USA musejí hrát klíčovou roli v Severoatlantické alianci. "NATO je zásadní. Vzájemně za sebe neseme zodpovědnost," dodala někdejší šéfka diplomacie v interview.

14:32