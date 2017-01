Severočeské ‚Silicon Valley‘ bojuje o přežití, může přijít o dotaci 300 milionů

„Ze strany ministerstva byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě. Jelikož však příjemcem dotace nebyla předložena veškerá dokumentace projektu, kontrola nadále trvá a nebyla dosud ukončena,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí resortu František Kotrba. Šetření ministerstva by mělo trvat do konce března, na jeho konci může být pokyn k zahájení řízení o krácení dotace. Společnost tak nyní hraje o to, aby evropské peníze nemusela vracet.

Co je Nupharo Park? Vědecko-technologický park vznikl u Libouchce poblíž Ústí nad Labem v roce 2015, pro svou činnost hodlal využít technologií využívajících stejnosměrný proud s předpoklady snížit náklady na enerii a uhlíkové emise.

Areál měl být současně podnikatelským inkubátorem, v němž se budou rozvíjet společnosti přicházející s inovacemi. Projekt plánoval nabídnout až 800 pracovních míst, ale záměr po všech stránkách zaostává a bojuje o záchranu.

Vědecko-technologický Nupharo Park (projekt nese jméno firmy) vyrostl u Libouchce poblíž Ústí nad Labem a jde o nejambicióznější podnikatelský záměr v regionu za poslední roky. Jeho vybudování přišlo na 750 milionů korun, dotaci 300 milionů korun získala firma z Operačního programu podnikání a inovace spadajícího právě pod ministerstvo průmyslu a obchodu. V kampusu měly vznikat technologické patenty, probíhat výzkum a park měl rovněž sloužit jako zázemí pro firmy přicházející s inovacemi v oblasti elektrotechniky.

Firma však na sebe loni v srpnu podala insolvenční návrh, protože projekt zůstal daleko za očekáváním. Investoři vzali zpátečku, park zůstal z poloviny prázdný a společnost neměla peníze na vyplacení svých závazků. V době podání návrhu činily pohledávky vůči Nupharo Park 431 milionů korun, největšími věřiteli byli zhotovitel stavby firma Moravostav (310 milionů korun), financující Equa Bank (115 milionů korun) a kyperská společnost Talmin Holdings Limited (40 milionů korun).

Projekt převzala investiční skupina Perseus Group

Insolvenční řízení je dnes pravomocně skončeno, počátkem ledna to potvrdil soud. „Městský soud v Praze oznamuje ve věci dlužníka Nupharo Park, že usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci,“ stojí mimo jiné v rozhodnutí soudu. Jenže to zdaleka neznamená, že firma je z potíží venku. Zastavení řízení předcházelo stáhnutí insolvenčního návrhu, jímž předtím firma zarazila probíhající exekuci. Tento krok přitom provázel spor mezi akcionáři o skutečné kondici společnosti.

Napětí ve firmě vygradovalo tím, že z ní odešel menšinový vlastník, švýcarská společnost ABB. Pro budoucnost důležitou pozici v Nupharo Park nyní zastává investiční skupina Perseus Group, která chce projekt převzít a jejíž šéf Stanislav Pavel má bohaté zkušenosti s restrukturalizací firem stojících před úpadkem. Pavel serveru Lidovky.cz potvrdil, že vážně usiluje o ozdravení Nupharo Parku, záchranu projektu technologického kampusu a jeho zdárné završení.

„Projekt nás zajímá jednak z hlediska velmi zajímavé vize, která má návaznosti na naše jiné realitní projekty, a pak máme vlastní vývojové a výzkumné aktivity v oblasti recyklace fotovoltaických panelů a v oblasti technologií pro životní prostředí a tyto bychom rádi přemístili v budoucnu do Nuphara,“ vysvětlil Pavel. Jeho skupině se podle všeho daří snižovat závazky vůči jednotlivým věřitelům, polovina z nich kývla na návrh vyřešení celého problému.

O záchraně firmy má být jasno do konce ledna

„Tři ze šesti hlavních věřitelů přijali naší nabídku na okamžitou úhradu 30 % jejich pohledávek za parkem,“ vypočítal Pavel. Se zbylou trojicí o uhrazení dluhů Nupharo Park jedná nebo bude jednat. V aktuální chvíli podle Pavla zbývá vyrovnat jen třetinu ze skutečných závazků firmy, nicméně vzhledem ke složitosti situace chce mít jasno rychle. Do konce ledna čeká na souhlas zbylých věřitelů s plánem záchrany firmy, jinak z projektu odstupuje.

Vedle už zmíněných jsou dalšími věřiteli firmy Metrostav, ABP Plzeň či Českomoravská energetika, pohledávku od Equa Bank odkoupila sama Perseus Group. Oslovení věřitelé zůstávají zdrženliví, probíhající proces směřující k záchraně firmy nechtějí příliš komentovat. „Předpokládám, že dostojí svým závazkům. Ale dokud to nebude vyřešené, nechci se vyjadřovat. Slíbil jsem jim, že to nebudeme medializovat. Nechceme na ně tlačit,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel firmy Moravostav Bohuslav Šebek.

Nupharo park se současně snaží o to, aby se úplně zbavil exekuce - už podal návrh na její zastavení. Pokud dojde k stabilizaci společnosti, bude to i vodítko pro ministerstvo, které rozhoduje o dotaci. Podnikatel Pavel už přitom avizuje, že registruje zájem o služby kampusu, což by projektu jednoznačně pomohlo. „Aktuálně evidujeme čtyři zahraniční zájemce a jednoho českého o pronájem prostor,“ vypočítal Pavel.