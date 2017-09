V technologickém parku se utopila dotace 300 milionů, projekt oživuje podnikatel s exekucí

LIBOUCHEC/PRAHA Na začátku velkorysého projektu byla dotace 300 milionů korun, podpora někdejšího guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy a vize podnikatelského tygra přicházejícího s technologickými novinkami. Když v roce 2015 stavba vědecko-technologického parku Nupharo poblíž Ústí nad Labem finišovala, místo si byl obhlédnout premiér Bohuslav Sobotka i ministr životního prostředí Richard Brabec. Jenže ambiciózní vize se proměnila v noční můru.

Areál několika budov vystavěných za sumu 750 milionů korun poblíž vísky Žďárek u Libouchce měl už v současnosti kypět životem, být líhní dynamických firem vyvíjejících novinky na poli technologií a přicházet s patenty. Plánovalo se, že ruku k dílu přiloží i světoví giganti jako IBM. Dnešní realita však není ani stínem velkolepých plánů a zhmotní se příští týden u soudu. Pokračuje insolvenční řízení, v němž firma Nupharo Park bojuje o přežití.

Pohledávky vůči firmě překračují 300 milionů a areál je poloprázdný. Zachránit ho chce byznysmen Stanislav Pavel, který do projektu vstoupil až loni na podzim. „Připravili jsme restrukturalizační plán jak v provozní, tak finanční oblasti. Ten realizujeme, a to včetně získání potřebných financí na vyplacení věřitelů,“ popsal LN aktuální stav.

Spolehlivost jeho plánů však nahlodává skutečnost, že sám čelí několika exekucím. Dvě z nich se přitom vztahují přímo k jeho byznysu. Podnikatel Stanislav Pavel, bývalý jednatel společnosti Česká finanční, což byla součást někdejší státní konsolidační agentury, řídí investiční skupinu Perseus Group, která se dlouhodobě věnuje záchraně firem před úpadkem. Se svou skupinou se do projektu vložil, když společnost Nupharo Park unikala z první insolvence.

Na začátku celého záměru v roce 2010 však stál jiný podnikatel, developer Milan Gánik. Budoucnost vymaloval ve více než růžových barvách. „Chtěl bych, aby se Nupharo kampus stal symbolem růstu a líhně nových věcí, které přispějí ke zlepšení života, což znamená minimálně efektivnost, jednoduchost, úsporu energie,“ popisoval MF DNES, jak si představuje park po roce fungování. Areál měl na počátku letošního roku generovat příjem milion eur.



Velkolepé plány ale zastřely Gánikovu problematickou minulost. V roce 2006 přišel se záměrem rezidenčního komplexu na pražském Žižkově tvořeném desítkou výškových budov s téměř 600 byty. Projekt Gánikovy skupiny Central Park Praha Development však provázely zpožděné platby za stavební práce, vleklé spory s dodavatelem a minimální zájem o dostavěné byty.

Exekuce? Pomsta mých exkolegů, vysvětluje Pavel

Podle podobného scénáře se loni v létě vyvinul i příběh Nupharo Park. Závazky po splatnosti tou dobou překračovaly 450 milionů korun, firma dlužila financující Equa Bank, dodavateli stavebních prací společnosti Moravostav či kyperské firmě Talmin Holdings Limited. Příčiny tvrdé srážky s realitou vysvětloval Nupharo Park odchodem klíčových investorů a minimálním zájmem nájemců o prostory areálu. Firma proto na sebe loni podala insolvenční návrh.

Letos v lednu insolvenční řízení soud zastavil. Tomuto rozhodnutí předcházely spory mezi akcionáři o kompetenci a skutečnou ekonomickou kondici firmy, pře vyústily v odchod švýcarského akcionáře společnosti ABB. Klíčovou roli v záchraně projektu pak přijala skupina Perseus Group zmíněného Stanislava Pavla. Letos v květnu ovšem navzdory avizovaným ozdravným plánům zabředl Nupharo Park do insolvence znovu, návrh podal Moravostav. Nárokuje si 340 milionů korun. Za pozornost stojí, že někdejší manažer Moravostavu Miroslav Kvapil a jeho současný ředitel Bohuslav Šebek byli v roce 2010 podmíněně odsouzeni za obří daňové úniky.

Stanislav Pavel nyní ujišťuje, že od srpna má v ruce dohodu s Moravostavem o narovnání. Prý už jen čeká, až mu banka kývne na financování. „Do konce září se počítá s podpisem veškeré dokumentace a následně dojde k úhradám všech splatných pohledávek,“ podotýká Pavel. Až uzavře epizodu s Moravostavem, podobným způsobem hodlá zahladit ostatní dluhy. Následně chce stabilizovat provozní náklady areálu, do konce roku park obsadit nájemníky a příští rok předpokládá úspěšné završení projektu.

Problematické světlo na Pavlovy vize vrhá skutečnost, že podle zjištění LN sám čelí čtyřem exekucím. Například společnost Central Group po něm vymáhá 3,8 milionu korun. Kvůli tomu už byla vyhlášena dražba na jeho byt. Pavel dvě exekuce vysvětluje problémy ryze soukromého rázu, které prý nemají s jeho podnikáním nic společného. Zbylé exekuce vztahující se na jeho firmy pak považuje za pomstu svých několika bývalých manažerů, jež v minulosti kvůli údajné defraudaci vyhodil.

„Proti oběma těmto exekucím se bráníme řádnými právními prostředky, protože se nám zdá nehorázné, abychom kvůli 15 tisícům, které jsme dlužili asi deset dní, přišli o polovinu majetku skupiny,“ vysvětluje Pavel. Ve hře je prý nejméně 20 milionů korun.

Kam se poděly IBM či Cisco?

Sám Pavel připouští, že jeho finanční problémy ho staví do minimálně složité pozice i při snaze o záchranu krachujícího projektu Nupharo Parku. „Ale jak jednou někdo řekl ‚Hrabeme se více jak 20 let v bahně této ekonomiky, tak se nikdo nemůže divit, že se nám něco občas nepovede.‘ Myslím, že naše výsledky v oblasti restrukturalizací hovoří dostatečně,“ glosuje Pavel.



Jak šel Čas s Nupharo Parkem 1. 2. 2010 Firma Nupharo Park je zapsána do obchodního rejstříku.



Firma je zapsána do obchodního rejstříku. 5. 1. 2011 až 14. 11. 2013 zasedal v dozorčí radě bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma .



zasedal v dozorčí radě bývalý guvernér ČNB . 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun , resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).



Ministerstvo průmyslu a obchodu , resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS). 1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace , úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała.



Ministerstvo vydalo , úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała. 20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem .



Během finiše stavebních prací v čele s a . 16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh , její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun , soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.



Firma Nupharo Park , její tehdy překračovaly částku , soud insolvenci v lednu 2017 zastavil. 22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.



Jeho plánům na důvěryhodnosti nepřidalo ani nedávné rozhodnutí známého investora Jana Pravdy. Pražský byznysmen byl vedle Pavla několik měsíců součástí týmu, jenž měl Nupharo Park přivést zpět k životu. Pravda z projektu v srpnu vycouval. Neztotožnil se se směrem, jímž ostatní plán obnovy parku vedli. „V této chvíli nevidím jiné racionální rozuzlení situace parku než konkurz, který by, pokud by byl správně veden, mohl nastolit zdravý provoz,“ uvedl Pravda. Aktuální stav obrody projektu by mohlo poodhalit insolvenční řízení, které pokračuje nadcházející úterý.

Kořeny hrozby kolosálního finančního průšvihu lze hledat v samých počátcích projektu, jehož ambice byly jednoduše přestřelené. Nupharo Park avizoval investiční účast takových firem jako IBM, Cisco či Dimension Data, všechny ale daly od projektu ruce pryč. Sloužily-li tyto plány pouze snaze získat obří dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu, v jehož čele tehdy stál Martin Kuba (ODS), se lze jen dohadovat.

Váhu projektu původně dodávala i účast bývalého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy v dozorčí radě. Tůma z ní však odešel v roce 2013, než se začalo se stavbou areálu. Naopak v létě 2015 autor záměru Milan Gánik vyprávěl na staveništi premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a ministru Richardu Brabcovi o stovkách budoucích pracovních míst. Dnes nemá s projektem nic společného, nuceně ho opustil.

Aktuálně se nehraje „jen“ o to, zda Nupharo Park přežije. Součástí příběhu je i zmíněná dotace ve výši 300 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu už spustilo kontrolu, jež má prověřit způsob využití finanční injekce z EU. „Jde o prověření, zda nebyly porušeny podmínky poskytnutí dotace,“ sdělil LN mluvčí resortu František Kotrba. Pokud kontrola vyzní pro firmu negativně, resort jí může dotaci odebrat. Podle informací LN přitom dílčí zjištění ministerstva potvrzují, že s evropskými penězi se v Nupharo Parku zacházelo proti pravidlům.